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Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă

Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă
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Actorul Ionuț Antonie, de la teatrul „Ion Creangă”, a decedat vineri la 59 de ani.

Colegii de scenă au lansat un mesaj, prin care îi caută familia, pentru ca artistul să nu fie înhumat „prin procedura destinată persoanelor fără apariținători”.

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Miercuri, actrița Ioana Ghinghină a anunțat că „a fost găsită o rudă” de-a lui Ionuț Antonie. Ea le-a mulțumit celor care au ajutat la găsire familiei răposatului actor.

După apelul lansat de actori marţi, o rudă de-ale lui Ionuţ Antonie a fost găsită.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț.

În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el.

Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor. Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia. Vă mulțumesc din suflet”, a postat Ioana Ginghină.

Apelul emoționant, lansat marți

Ioana Ghinghină a lansat marți un mesaj în mediul online, prin care anunța că este căutată familia lui Ionuț Antonie. Apelul actriței a fost distribuit și de alți colegi de breaslă.

„Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri.

Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători. Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa.

Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă.

Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată. Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent.

Iar colegilor actori, oamenilor de teatru și celor care mă urmăresc le cer un singur lucru:

Poate că undeva, la capătul unei distribuiri, se află omul care îi cunoaște familia. Ionuț a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public. Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Ioana Ginghină marţi.

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