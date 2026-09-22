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Regatul Unit va furniza sprijin logistic aeronavelor saudite pentru a contracara atacurile rebelilor houthi din Yemen

Regatul Unit va furniza sprijin logistic aeronavelor saudite pentru a contracara atacurile rebelilor houthi din Yemen
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Marea Britanie va furniza sprijin militar limitar aviației de luptă a Arabiei Saudite împotriva atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen.

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat că regatul va furniza capacități de realimentare aer-aer aeronavelor de luptă saudite, printr-un avion de realimentare Voyager, care va fi trimis în regiune în următoarele zile.

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Regatul Unit va sprijini Arabia Saudită cu realimentarea aeronavelor

Acordul este limitat la câteva săptămâni, însă ar putea fi reevaluat ulterior de autoritățile britanice în funcție de evoluția conflictului.

„Am primit o solicitare din partea Arabiei Saudite pentru sprijin militar”, a spus premierul britanic Burnham, potrivit Reuters.

Premierul britanic a argumentat că măsura este necesară pentru protejarea stabilității regionale și menținerea deschise a rutelor strategice pentru transporturile de petrol.

Atacurile rebelilor houthi lasă rafinăriile europene fără petrol și amenință să blocheze încă o strâmtoare

Houthi, o grupare teroristă susținută de Iran, a lansat atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite, inclusiv asupra capitalei Riad și a instalațiilor petroliere.

Rebelii au avansat în ultimele săptămâni de-a lungul coastei Mării Roșii și au ocupat portul Mokha și insulele strategice din regiune. Aceștia amenință să blocheze strâmtoarea Bab al-Mandab prin care tranzitează 12% din mărfurile globale.

Pe 18 septembrie, Saudi Aramco a informat rafinăriile europene că nu vor primi petrol în octombrie după ce principala conductă de transport a regatului către Marea Roșie a fost atacată, potrivit The Guardian.

Sursa Foto: RAF

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