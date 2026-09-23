Surse politice au confirmat pentru Gândul că președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, 23 septembrie, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și i-a cerut sprijinul parlamentar la votul de învestitură a Guvernului lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul liberal desemnat de Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru al României. Grindeanu i-ar fi transmis premierului demis la începutul lunii mai că social-democrații nu vor vota Executivul, însă că planifică o întâlnire personală cu Mureșan, după ce va consulta programul de guvernare pe care acesta îl propune. Sursele au mai spus că Bolojan a cerut susținere din partea PSD „fără să ofere nimic la schimb” și că cei doi lideri de partid nu au discutat despre posibilitatea unei rotative guvernamentale.

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În urma discuțiilor pe care le-au purtat, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu au stabilit un eventual plan de rezervă la care vor apela în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește majoritatea voturilor parlamentare pentru a forma următorul Executiv cu puteri depline. Sursele spun că cei doi nu au reușit să se pună de acord asupra unui astfel de scenariu.

Siegfried Mureșan, hotărât să „reformeze România” alături de USR. „Putem fi mândri de programul de guvernare”. Ce urmărește europarlamentarul la votul de învestire

În aceeași zi, Siegfried Mureșan a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care se declară convins de faptul că USR „va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”. Postarea a apărut după ce, în seara precedentă, liberalul a prezentat cele trei obiective principale pe care le urmărește prin intermediul votului de învestire pe care îl va cere Parlamentului.

„Aseară, la ședința grupului parlamentar USR. Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte. Vă mulțumesc mult pentru susținere”, a scris Siegfried Mureșan în postarea publicată de Facebook.

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României. Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să:

Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană Vedem cum votează fiecare partid parlamentar

Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, anunța europarlamentarul pe Facebook în seara zilei de marți, 22 septembrie.

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În dimineața zilei de marți, 22 septembrie, același Siegfried Mureșan a postat un alt mesaj pe pagina personală de Facebook, în care explică de ce „austeritatea” despre care se vorbește în spațiul public nu trebuie confundată cu „oprirea risipei banului public”, în încercarea de a „pune ordine în finanțele țării”. Liberalul făcea referire la unul dintre cei trei piloni pe care Ilie Bolojan și-a construit programul de guvernare în iunie 2025, atunci când a preluat mandatul de șef al Guvernului.

„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”.

Eu cred exact contrariul. Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie.

De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

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Obiectivele „Ordinii în finanțele publice” despre care vorbea prim-ministrul demis la începutul lunii mai implicau, printre altele, evitarea unei crizei economice, reducerea deficitului bugetar, și creșterea încrederii investitorilor.

„Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali:

Ordine în finanțele publice , ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor;

, ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor; Bună guvernare , ca motor al reformei statului: o administrație eficientă, responsabilă și adaptată nevoilor actuale;

Respect pentru cetățeni, exprimat prin echitate, anularea beneficiilor exagerate, servicii publice de calitate și politici sociale oneste, care susțin munca, nu dependența.