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Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”

Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a dezvăluit într-o postare pe rețelele sociale cine îi influențează deciziile politice. Replica liderului AUR a apărut după ce s-a speculat că se întâlnește cu un lider de la PSD sau PNL.

Petrișor Peiu a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook în care dezminte zvonurile vehiculate în spațiul public.

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„Se întrebau unii într-un platou de televiziune cu ce lider de la PSD sau PNL îmi beau eu cafeaua. În felul lor chinuit încercau, astfel, să explice cine mă influențează politic”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Cine îi influențează deciziile politice lui Peiu?

Liderul senatorilor AUR a dezvăluit că deciziile politice îi sunt influențate de soție, alături de care își bea cafeaua.

„Ca orice om normal, eu îmi beau cafeaua cu soția. De unde îmi vin și influențele politice. Cât se poate de simplu”, a precizat Petrișor Peiu.

Reacția lui Petrișor Peiu apare în timp ce europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru un posibil viitor Executiv. Mureșan a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru a forma guvernul, dar nu are o majoritate în Parlament.

Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Siegfried Muresan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai. PNL, USR și UDMR nu strâng suficiente voturi pentru a atinge pragul minim obligatoriu, iar PSD și AUR au anunțat că nu vor sprijini cabinetul Mureșan.

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