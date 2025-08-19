Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului

Guvernul a propus suspendarea temporară a detașărilor în instituțiile și autoritățile publice, conform documentului lansat în dezbatere publică, notează Economedia. Potrivit actului normativ, până la 31 decembrie 2026 se suspendă detașările funcționarilor publici și ale personalului contractual din toate autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare sau subordonare.

Șefii instituțiilor publice au obligația ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, să dispună prin act administrativ încetarea detașărilor aflate în derulare, mai menționează sursa citată.

Deciziile vor fi luate în cadrul fiecărei instituții în parte, iar termenul pentru aceste demersuri este de 30 de zile.

Măsura se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual, cu excepția situațiilor speciale care privesc activitatea în organisme sau instituții internaționale pentru o perioadă de maximum doi ani.

Potrivit articolului 505 din codul Administrativ, detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: