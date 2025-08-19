Prima pagină » Știri politice » Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”

Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”

19 aug. 2025, 17:08, Știri politice
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole (PSD), anunță marți, pe pagina sa de socializare, modificarea criteriilor de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap, după ce în ultimii ani au fost descoperite fraude cu certificate.

„Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”, scrie Manole.

Oficialul afirmă că actualul sistem a fost pus la încercare de ani de zile prin abuzuri și fraude, cu persoane care au obținut grade de handicap fără să aibă nevoie. În același timp, cei cu probleme reale s-au lovit de birocrație și evaluări inegale.

„Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie”, adaugă ministrul.

Ministerul Muncii anunță că va publica noile criterii și metodologia aferentă în transparență publică, scopul fiinf acela de a limitata abuzurile și proteja beneficiarii reali.

„În curând, Ministerul Muncii va pune în transparență publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap și o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevărații beneficiari și resursele statului”, precizează Manole.

„Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap”

Ministrul reamintește că în controalele efectuate în anii trecuți au fost identificate fraude.

„Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap”, arată oficialul.

În unele dosare au fost sesizate organele de cercetare penală. În altele, jumătate din documente lipseau: „Sute de persoane figurau în sistemul informatic, dar nu aveau documente fizice care să susțină deciziile”, scrie Manole.

Manole promite că schimbările anunțate vor aduce ordine și corectitudine: „Noile criterii și metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”, conchide ministrul.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

