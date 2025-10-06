Prima pagină » Economic » Digitalia » Digitalizare » Pentru nostalgici. Electromureș scoate cinci modele de casetofoane vechi, dar cu tehnologie modernă

Pentru nostalgici. Electromureș scoate cinci modele de casetofoane vechi, dar cu tehnologie modernă

06 oct. 2025, 14:01, Digitalizare
Tinerii crescuți în era streamingului digital și a sunetului HD redescoperă, surprinzător, farmecul clasic al casetofonului. Electromureș, celebrul brand românesc din perioada comunistă, revine pe piață printr-o inițiativă semnată ZASS România. Compania a lansat cinci modele de casetofoane cu un design inspirat din anii ’80–’90, dar dotate cu funcționalități moderne: redare prin casetă, stick USB, card SD sau conexiune Bluetooth.

Designul retro, aflat de ceva timp în tendințe, este completat de mobilitatea oferită de alimentarea cu baterii – o funcție care sporește farmecul nostalgic al produsului. Deocamdată, dispozitivele sunt fabricate doar în China.

Casetofonul reînviat: un mix de nostalgie și tehnologie modernă cucerește o nouă generație de ascultători.

„Puteți să-i spuneți și casetofon”, afirmă Tiberius Toader, directorul general al ZASS România. „Este o denumire veche, originală, dar produsul a fost adus la zi cu tehnologia actuală. Ne adresăm atât nostalgicilor, cât și tinerilor care ascultă muzică prin Bluetooth, de pe telefoane sau tablete.”

Ioan Toader subliniază îmbinarea armonioasă dintre trecut și prezent. „Produsele noastre păstrează spiritul Electromureș – ca preț, calitate și suport post-vânzare – dar urmează evoluția firească a tehnologiei.”

Trendul dispozitivelor cu design vintage și funcționalități actuale este în creștere în Europa, și nu numai. Tiberius Toader consideră că și în România acest val câștigă teren: „Este, într-un fel, un protest tăcut împotriva suprasaturării digitale. Oamenii vor ceva tangibil, familiar, dar fără să renunțe la confortul tehnologiei moderne.”

Gama nu se oprește aici. Pe lângă casetofoane, Electromureș lansează  și pick-up-uri, radiouri și un set de boxe. În plan este și dezvoltarea unei linii de electrocasnice.

