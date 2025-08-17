O tânără mămică din statul american Virginia iubește atât de mult cititul, încât nu i-a fost indiferent nici locul unde să facă acest lucru. Și cum era legată de casă, pentru că trebuie să aibă grijă de copil, a ales cea mai bună soluție.

Dar ea nu a fost mereu atrasă de cărți, pasiunea apărând după nașterea fiicei sale. Astfel, diminețile începeau de cele mai multe ori cu o oră de citit în dormitor, înainte ca fata ei să se trezească.

Era o rutină plăcută, dar femeia își dorea deja mai mult. Mai exact, un loc dedicat cititului, unde să evadeze din cotidian, măcar pentru o oră… relaxantă. Așa a apărut ideea de a transforma o magazie din curte în acel colț perfect pentru lectură.

„Primul volum pe care l-am citit a fost «Verity» de Colleen Hoover și de atunci m-am îndrăgostit de lectură”, povestește ea, citată de Business Insider.

Cum a început totul și cât a costat proiectul

Inspirată de un cont de TikTok, ea a glumit cu logodnicul său, la un moment dat, întrebându-l câte like-uri ar trebui să strângă pentru a-și construi propria bibliotecă, iar el i-a răspuns în joacă: „100.000.”

Doar că, în mai puțin de 24 de ore, videoclipul a depășit dublul acestei ținte, iar proiectul a început să prindă contur, cu ajutorul logodnicului său, dar și al unui prieten cu experiență în construcții. Astfel, visul ei a devenit realitate, rezultatul find o bibliotecă roz, luminoasă și foarte primitoare.

Cuplul a găsit la reducere o magazie pentru 13.000 de dolari, care avea deja uși și ferestre rezistente la intemperii și panou electric. A fost livrată pe 31 mai, iar lucrările au început imediat.

Interiorul este decorat cu accente vintage, flori, fotografii înrămate, plante decorative și o mochetă, piesa centrală fiind un fotoliu roz, foarte confortabil.

În prezent, în biblioteca s-au adunat aproximativ 275 de cărți, dar tânăra susține că ar mai fi loc pentru a-și extinde colecția. Acest proiect a devenit viral pe TikTok, adunând peste 32.000 de urmăritori și milioane de vizualizări, notează Antena 3.

Costurile suplimentare, în valoare de 1.875 de dolari, au fost pentru electricitate, izolație și montaj, sistem de răcire și încălzire, podea, vopsea, lustră, rafturi pentru cărți, construite manual, mobilier și decor.

În total, proiectul a depășit 18.000 de dolari, dar a fost finalizat în doar trei luni, cu lucrări efective în două weekend-uri și încă o zi suplimentară.

FOTO – Instagram/bookish.w.jess