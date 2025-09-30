Bogdan Văleanu are la antrenamente camere de filmat subacvatice, tablete, dar și căști audio cu microfon prin care comunică în timpul pregătirii cu sportivii săi.

Este unul dintre antrenorii care scot campioni pe bandă rulantă în înotul românesc. Pentru că are o grupă de sportivi destul de numeroasă, tehnicianul a învățat să se adapteze, astfel încât să poată urmări evoluția lor concomitent. Antrenorul are în permanență asupra lui trei cronometre, dar folosește din plin de rolul gadget-urilor.

„Sunt un antrenor căruia îi place foarte mult tehnologia. Sunt și cu cronometrul în mână. Am chiar trei în același timp, trei cronometre. Folosesc foarte multe gadget-uri și lucruri în beneficiu sportivului. Cronometrele le pornesc pe rând. Am niște camere subacvatice, am trei tablete pe care le folosesc în mod constant. Am căști audio cu stație, pot să comunic cu ei în timp ce înoată. Doar eu vorbesc, căci pentru ei e mai dificil să vorbească pe sub apă”, a spus Bogdan Văleanu, antrenor înot.

Antrenorul care folosește tehnologia pentru a scoate o mulțime de campioni

Uneori, ca se destindă atmosfera, tânărul antrenor de înot de la Steaua le pune muzică în căști sau le cântă chiar el. Acela e momentul în care sportivii își iau inima în dinți și chiar vorbesc pe sub apă. „De cântat le mai cânt, da. Nu prea cred că le place și cred că d-aia îmi mai spun: Gata, domnul, că aici nu există talentul. Ei au niște melodii preferate, dar tot încerc să țin pasul cu ei, pentru că apar tot felul de artiști noi, de melodii noi. Ajung să cred că am îmbătrânit, că unele lucruri nu înțeleg”, a mai spus el.

Pentru a fi sigur că totul funcționează, chiar antrenorul este cel care fixează aparatura, fie în apa din piscină, fie în diferite puncte fixe ale bazinului: „Inclusiv eu pun camerele sub apă. Eu mă plimb cu selfie stick-ul, tot felul de lucruri. Analizez, după aceea le arăt. Chiar cred că gadgeturile mă ajută să gestionez lucrurile mult mai clar. Poți să fii, din punct de vedere teoretic, la nivel, la cel mai înalt nivel, dar dacă nu ai vocația și felul de a fi, a preda și a face un sportiv să își depășească limite, atunci toate lucrurile teoretice sunt neimportante”.

În ceea ce-l privește, el și-a descoperit vocația după câțiva ani, deoarece după ce s-a retras din înotul de performanță ca sportiv, nu a mai vrut să aibă de-a face cu bazinul: „Culmea că eu la un moment dat, după ce m-am lăsat de înotul de performanță, n-am mai vrut o perioadă să văd bazinul. Este un fenomen des întâlnit pentru cei care se lasă. Așa că nu mă gândeam vreodată că voi mai veni într-un bazin de not. Și apoi, ușor, ușor, am început de jos, am început cu pasiune. De la început am fost pasionat, pentru că mi-am reamintit, asta începând undeva la 20-21 de ani, să antrenez cu grupe mici de inițiere și am luat-o treptat. Bineînțeles, pasiune, așa a spus cuvântul, cel puțin în cazul meu eu asta consider”.