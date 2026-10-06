Primarul din capitala Albaniei, închis pentru corupție, folosește un avatar generat cu inteligență artificială ca să comunice cu cetățenii

Deși se află în închisoare, primarul capitalei Albaniei continuă să transmită mesaje către locuitorii capitalei prin intermediul unui avatar creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Erion Veliaj a apărut într-un videoclip publicat pe contul său oficial de Instagram, în care vorbește despre proiectele realizate în timpul mandatului și promite mese gratuite pentru toți copiii din școlile din Tirana. Edilul este acuzat de corupție și din noiembrie este închis după gratii. Acesta va rămâne în funcție până la următoarele alegeri locale din prima jumătate anului 2027, conform Politico.

Primarul Tiranei a fost înlocuit de un avatar cu A.I. cât timp se află după gratii

În imaginile publicate online, politicianul apare în fața steagurilor Albaniei și ale municipalității. Doar că persoana din videoclip nu este Veliaj. Este un avatar digital care reproduce imaginea acestuia și a fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Postarea este marcată în mod explicit ca fiind realizată cu inteligență artificială.

Videoclipul a atras atenția tocmai pentru că Veliaj, în vârstă de 46 de ani, se află în prezent în detenție. Acest avatar a transmis că nu uită ca angajament și-a luat și anume mese gratuite pentru elevi. Avatarul a menționat că își respectă promisiunea chiar dacă acum e după gratii.

„Mi-am mai luat un angajament pe care nu îl voi uita niciodată: mâncare în școli. Îmi voi respecta această promisiune chiar și din această celulă în care m-au închis”, spune copia virtuală a lui Veliaj.

Avatarul primarului a transmis că se află „ostatic” de peste un an și jumătate după gratii pe nedrept

Veliaj se află în închisoare în orașul de coastă Durrës de la începutul anului 2025, în cadrul unor anchete privind acuzații de corupție și infracțiuni financiare. El neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

„Situația mea de ostatic durează de 20 de luni și nu pot să vă salut decât cu ajutorul inteligenței artificiale”, spune avatarul său.

Erion Veliaj rămâne primarul Tiranei chiar și după gratii

După arestarea lui Erion Veliaj, primarul din Tirana, au fost programate alegeri anticipate în noiembrie anul trecut. Scrutinul a fost anulat în ultimul moment după de Curtea Constituțională din Albania a decis că Veliaj nu poate să fie înlăturat din funcție în afara procedurilor democratice.

Atribuțiile primarului au fost împărțite către mai mulți viceprimari pe durata detenției sale, dar Veliaj a rămas primar în continuare și va sta pe scaunul de edil până la desfășurarea alegerilor municipale din prima jumătate a anului viitor.

Nu e pentru prima dată când în Albania apar personalități cu A.I.

În toamna anului trecut, albanezii au provocat din nou controverse prin folosirea inteligenței artificiale. În prim plan era Diella, primul ministru virtual din lume realizat integral cu A.I.. Avatarul Diella a fost numită oficial și a primit sarcina să combată corupția în procedurile de licitație și achiziții publice.