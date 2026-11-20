După ce sindicatul CGIL a declanșat o grevă generală, mii de studenți și muncitori au ieșit vineri în stradă în Italia. Protestatarii solicită pensii și salarii mai mari și cer ca banii destinați înarmării să fie redistribuiți către sectoare prioritare, precum sănătatea și învățământul.

Studenții din Roma au aruncat cu petarde și cocktailuri Molotov în fața Ministerului Educației.

Presa italiană relatează că mai mulți indivizi cu glugi au aruncat cu petarde în Ministerul Educației, apoi au aruncat și cu sticle în forțele de ordine. Sediul este sub supravegherea poliției, în timp ce demonstrația este monitorizată de sus de un elicopter al poliției.

Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine și în Bologna.

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Greva generală de 24 de ore din Italia afectează toate sectoarele publice și private: de la școli la asistență medicală și transport public local, inclusiv porturi și taxiuri.

Carabinierii și poliția au păzit și intrarea în Ministerul Sănătății, unde a fost emisă o alertă în așteptarea marșului programat să treacă prin fața clădirii de pe Lungotevere Ripa. Printre problemele aflate în centrul demonstrației convocate de CGIL împotriva politicilor guvernamentale se numără resursele care vor fi alocate asistenței medicale.

Aproximativ 20.000 de tineri au participat la manifestația sin Milano, unde erau prezenți carabinierii, poliția locală și armata. În fața catedralei a fost arborat un banner mare cu inscripția „Milano est à nous”. Alți manifestanți s-au urcat pe monumentul dedicat lui Vittorio Emanuele al II-lea, unde au afișat un al doilea banner cu inscripțiile „Fight for our future” și „Guvernul hoț”.

Studenții au protestat și în fața Universității din Genova împotriva reînarmării, războiului și costului ridicat al vieții.

Mii de oameni s-au adunat și pe străzile din Bari pentru a cere un viitor mai bun, dar și la Florența.