Bucureștenii ar putea plăti în curând mai mult pe o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei lucrează la o propunere de majorare a tarifelor STB, la solicitarea administratorului judiciar al companiei, aflată în insolvență.

Întrebat de București.ro în cât timp ar trebui să se pregătească bucureștenii să plătească mai mult, Ciprian Ciucu a răspuns: „Două săptămâni”. Declarația a fost făcută pe 12 noiembrie 2026, dar primarul nu a precizat când ar putea intra în vigoare majorarea și nici nu a confirmat data de 1 ianuarie 2027.

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În prezent, o călătorie metropolitană de 90 de minute costă 3 lei. Administratorul judiciar, Remus Borza, a propus majorarea tarifului la 5 lei și modificarea unor gratuități. Ciprian Ciucu a amintit că o majorare de la 3 la 5 lei a mai fost pusă pe ordinea de zi pe 29 ianuarie 2026 și că PSD a votat atunci împotrivă.

O mie de angajaţi pleacă în prima etapă

Potrivit primarului Capitalei, într-o primă etapă vor pleca din companie în jur de 1.000 de oameni. Ciucu susține totuși că insolvența are ca scop salvarea locurilor de muncă. De asemenea, edilul a explicat și de ce costul pe kilometru al STB este atât de mare. Compania are aproximativ 5.000 de angajați în personalul de suport, la aproximativ 5.000 de șoferi și vatmani.

Acuzații privind legăturile de rudenie din STB

Primarul a mai spus că în STB a găsit un „clan” de 23 de rude și că 4.300 de angajați sunt rude între ei. Ulterior, administratorul judiciar a vorbit de aproximativ 4.900 de angajați înrudiți, între care aproximativ 1.400 de cupluri căsătorite.

Ciucu a vorbit și despre politizarea companiei și a susținut că fostul membru al Consiliului de Administrație Paul Moldovan a fost îndepărtat pentru că punea întrebări incomode. Despre directorul STB, Dinculescu, susținut de PNL Sector 3, primarul a spus că nu el l-a numit și că administratoul judiciar a decis să-l păstreze în funcție.

Ciucu: „Încercăm să salvăm STB de la faliment”

Ciprian Ciucu a mai spus că a inițiat procedura de insolvență pentru a împiedica falimentul companiei, iar măsura a fost aprobată prin votul Consiliului General. Principalele obiective sunt restructurarea STB, revenirea companiei pe profit și achitarea datoriilor. Primarul a apreciat activitatea administratorului judiciar, în special renegocierea contractului colectiv de muncă și renunțarea la contractele considerate neperformante.

Unul dintre obiectivele stabilite pentru următorii patru ani este reducerea subvenției acordate STB la 10% din bugetul Capitalei, iar cea pentru Termoenergetica la 20–25%. Astfel, ponderea totală a subvenţiilor ar coborî de la aproximativ 70% la 30%. Bugetul Capitalei este de circa 6–6,5 miliarde de lei.