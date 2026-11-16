Prima pagină » Știri externe » Argentina și India intră în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda avertismentelor privind riscul spargerii bulei AI: „S-ar putea declanșa o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția SUA”

Argentina și India intră în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda avertismentelor privind riscul spargerii bulei AI: „S-ar putea declanșa o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția SUA”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele argentinian Javier Milei, care a anunțat sâmbătă că va candida la alegerile prezidențiale din 2027 pentru al doilea mandat, susține implementarea inteligenței artificiale. Narendra Modi, premierul celei mai populate țări din lume, se ambiționează să construiască centre de date și să fabrice cipuri încât să concureze cu China și SUA. Pe de altă parte, apar voci pe Wall Street că există riscul unei recesiuni globale în 2028 din cauza spargerii bulei AI. 

Liderul de la Buenos Aires nu-și face griji pe seama scăderii popularității sale, nici de faptul că aliații săi conservatori, precum premierul Benjamin Netanyahu din Israel, senatorul Flavio Bolsonaro în Brazilia,  premierul ungar Viktor Orban și republicanii președintelui Donald Trump din SUA au pierdut alegerile în acest an.

Sondaj Gândul

Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale?

Vezi rezultate

Loading ...

Javier Milei: Avem mai multe locuri de muncă decât în toată istoria

Ratingul de aprobare al președintelui argentinian aflat la putere din 2023 a scăzut de la 38 la 36%.  62% dintre respondenții unui sondaj îi dezaprobă politicile, potrivit Bloomberg.

Javier Milei a luat inclusiv apărarea inteligenței artificiale la un discurs de săptămâna trecută, în ciuda prăbușirii acțiunilor companiilor de AI la bursă de joia trecută sau creșterii costurilor la energie din cauza expansiunii centrelor de date.

„Dacă fiecare  revoluție tehnologică ar elimina  locurile de muncă …. astăzi, șomajul ar fi fost la 90%. Sunt mult mai multe locuri de muncă astăzi decât a fost vreodată în istoria omenirii. Este, așadarar, fals că progresul tehnologic distruge locurile de muncă”, a spus Javier Milei.

Narendra Modi: „India se ambiționează să devină lider la cipuri și centre de date”

Și premierul conservator al Indiei, Narendra Modi, a luat apărarea inteligenței artificiale:

„India merge înainte cu ambiția de a deveni lider în noile tehnologii, de la cipuri la nave, de la centre de nave, de la centre de date AI la calculatoare cuantice. Lucrăm constant pentru a ne asigura că țara noastră va avea suficientă energie pentru a susține aceste ambiții”, a declarat premierul indian, un alt prieten al lui Donald Trump.

Recesiune globală în 2028 din cauza bulei AI?

Un supraveghetor al pieței financiare de pe Wall Street, Gary Gensler, a declarat pentru CNN că este probabil ca bula inteligenței artificiale să se spargă și să provoace o recesiune globală înainte de alegerile  din 2028 pentru președinția Statelor Unite.

Sursa Video: NDTV / Președinția Argentinei

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂAvertisment fără precedent: 38 de state cer Rusiei să oprească atacurile asupra sistemelor energetice din Ucraina, deoarece există riscul unui dezastru nuclear similar celui de la Cernobîl
19:47
Avertisment fără precedent: 38 de state cer Rusiei să oprească atacurile asupra sistemelor energetice din Ucraina, deoarece există riscul unui dezastru nuclear similar celui de la Cernobîl
MILITARMarine Le Pen a spus că dacă va fi aleasă președinte, Franța nu va mai acorda ajutoare financiare Ucrainei
19:22
Marine Le Pen a spus că dacă va fi aleasă președinte, Franța nu va mai acorda ajutoare financiare Ucrainei
FLASH NEWSBătaie în direct la Televiziunea Publică din Armenia. Un jurnalist și un politolog și-au împărțit insulte, pumni și picioare în timpul unei dezbateri
18:57
Bătaie în direct la Televiziunea Publică din Armenia. Un jurnalist și un politolog și-au împărțit insulte, pumni și picioare în timpul unei dezbateri
CONTROVERSĂTrump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez
18:04
Trump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez
ULTIMA ORĂRobert Pattinson este oficial noul James Bond
17:14
Robert Pattinson este oficial noul James Bond
FLASH NEWSDonald Trump nu exclude o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său din Asia
17:09
Donald Trump nu exclude o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său din Asia
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Digi24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Adevarul
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui bucureștean și reacțiile românilor: „Aș fugi de el”
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Gelozia, a doua umbră a iubirii și rădăcinile ei nevăzute
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
VIDEOSecretele skandenbergului de la un campion național. Sabin Bădulescu: „Nu întotdeauna câștigă cei mai puternici”
19:50
Secretele skandenbergului de la un campion național. Sabin Bădulescu: „Nu întotdeauna câștigă cei mai puternici”
FLASH NEWSAmbasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume „responsabilitatea principală”, în ceea ce privește apărarea. Ce rol ar urma să ocupe Statele Unite
19:42
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, vrea ca Europa să-și asume „responsabilitatea principală”, în ceea ce privește apărarea. Ce rol ar urma să ocupe Statele Unite
SCANDALMedicul Gabriel Diaconu revine cu precizări în scandalul medicamentului „lipsă”. „N-am înțelegere pentru oameni care-și instrumentalizează povestea personală ca să antreneze societatea în minciună și dezinformare”
19:26
Medicul Gabriel Diaconu revine cu precizări în scandalul medicamentului „lipsă”. „N-am înțelegere pentru oameni care-și instrumentalizează povestea personală ca să antreneze societatea în minciună și dezinformare”
REACȚIEGeorge Simion anunță că dă în judecată televiziunile care au încercat „să răspândească minciuni” despre AUR
19:18
George Simion anunță că dă în judecată televiziunile care au încercat „să răspândească minciuni” despre AUR
VIDEOCum arată antrenamentul unui campion la skandenberg. Sabin Bădulescu: „Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi”
19:13
Cum arată antrenamentul unui campion la skandenberg. Sabin Bădulescu: „Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi”
EXCLUSIVIon Cristoiu laudă AUR pentru protestul din 14 noiembrie: 10.000 de oameni în România sunt un milion în Franța
18:38
Ion Cristoiu laudă AUR pentru protestul din 14 noiembrie: 10.000 de oameni în România sunt un milion în Franța

Cele mai noi

Trimite acest link pe