Argentina și India intră în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda avertismentelor privind riscul spargerii bulei AI: „S-ar putea declanșa o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția SUA”

Președintele argentinian Javier Milei, care a anunțat sâmbătă că va candida la alegerile prezidențiale din 2027 pentru al doilea mandat, susține implementarea inteligenței artificiale. Narendra Modi, premierul celei mai populate țări din lume, se ambiționează să construiască centre de date și să fabrice cipuri încât să concureze cu China și SUA. Pe de altă parte, apar voci pe Wall Street că există riscul unei recesiuni globale în 2028 din cauza spargerii bulei AI.

Liderul de la Buenos Aires nu-și face griji pe seama scăderii popularității sale, nici de faptul că aliații săi conservatori, precum premierul Benjamin Netanyahu din Israel, senatorul Flavio Bolsonaro în Brazilia, premierul ungar Viktor Orban și republicanii președintelui Donald Trump din SUA au pierdut alegerile în acest an.

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Javier Milei: Avem mai multe locuri de muncă decât în toată istoria

Ratingul de aprobare al președintelui argentinian aflat la putere din 2023 a scăzut de la 38 la 36%. 62% dintre respondenții unui sondaj îi dezaprobă politicile, potrivit Bloomberg.

Javier Milei a luat inclusiv apărarea inteligenței artificiale la un discurs de săptămâna trecută, în ciuda prăbușirii acțiunilor companiilor de AI la bursă de joia trecută sau creșterii costurilor la energie din cauza expansiunii centrelor de date.

„Dacă fiecare revoluție tehnologică ar elimina locurile de muncă …. astăzi, șomajul ar fi fost la 90%. Sunt mult mai multe locuri de muncă astăzi decât a fost vreodată în istoria omenirii. Este, așadarar, fals că progresul tehnologic distruge locurile de muncă”, a spus Javier Milei.

Narendra Modi: „India se ambiționează să devină lider la cipuri și centre de date”

Și premierul conservator al Indiei, Narendra Modi, a luat apărarea inteligenței artificiale:

„India merge înainte cu ambiția de a deveni lider în noile tehnologii, de la cipuri la nave, de la centre de nave, de la centre de date AI la calculatoare cuantice. Lucrăm constant pentru a ne asigura că țara noastră va avea suficientă energie pentru a susține aceste ambiții”, a declarat premierul indian, un alt prieten al lui Donald Trump.

Recesiune globală în 2028 din cauza bulei AI?

Un supraveghetor al pieței financiare de pe Wall Street, Gary Gensler, a declarat pentru CNN că este probabil ca bula inteligenței artificiale să se spargă și să provoace o recesiune globală înainte de alegerile din 2028 pentru președinția Statelor Unite.

Sursa Video: NDTV / Președinția Argentinei