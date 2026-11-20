Actorul francez Gérard Depardieu și scriitorul Michel Houellebecq sunt vizați de o anchetă judiciară pentru viol în grup, în urma unei plângeri depuse de o femeie pe 12 mai 2025. Procurorii din Paris au transmis că reclamanta susține că a fost agresată sexual de cei doi artiști în decembrie 2018, pe platourile de filmare ale peliculei „Thalasso”, lansată un an mai târziu.

Potrivit informațiilor transmise de televiziunea BFM, femeia prezentată sub pseudonimul „Alexandra” avea 32 de ani la momentul presupuselor fapte. Aceasta fusese contactată de un director de casting pentru a interpreta rolul unei prostituate într-o secvență a filmului „Thalasso”.

Cum ar fi avut loc incidentul pe platourile de filmare

Incidentul ar fi avut loc chiar în timpul filmării unei scene în care femeia trebuia să danseze topless într-o cameră de hotel în prezența lui Gérard Depardieu, a lui Michel Houellebecq și a unei alte femei.

Reclamanta afirmă că ambii bărbați se aflau deja în stare de ebrietate în momentul în care regizorul a început filmarea. Potrivit mărturiei sale, în loc să danseze, ea ar fi fost condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor, unde a fost întinsă pe pat și agresată de cei doi. Gérard Depardieu ar fi atins-o în zonele intime în timp ce Michel Houellebecq o ținea imobilizată.

Victima a declarat că a informat imediat echipa de producție după incident. După mai multe zile de discuții, secvența cu pricina ar fi fost eliminată din montajul final al filmului. După aceea, reclamantei i-ar fi fost propuse contracte antedatate, care prevedeau un salariu brut de 45.000 de euro, precum și un nou rol.

Plângere depusă în timpul procesului „Obloane Verzi”, alt dosar cu acuzații de agresiune sexuală

Deși faptele reclamate datează din decembrie 2018, femeia a decis să se adreseze justiției abia în mai 2025, chiar în perioada în care Gérard Depardieu era judecat într-un alt dosar celebru, cunoscut sub numele „Obloane Verzi”, în care actorul a fost condamnat definitiv.

În acest nou dosar deschis la Paris, actorul Gérard Depardieu este acuzat de viol în grup, în timp ce scriitorul Michel Houellebecq este vizat pentru complicitate la viol, dar și pentru agresiune sexuală.

Acuzațiile vin în contextul în care, luni, Gérard Depardieu și-a retras apelul în dosarul „Obloane Verzi”, rămânând astfel condamnat definitiv la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresarea sexuală a două femei.