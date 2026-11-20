Liderul deputaților, Csoma Botond (UDMR), vine cu o replică virulentă pentru parlamentatul AUR, Dan Tănasă, care a transmis un mesaj cetățenilor maghiari, în care a încercat să-i convingă să susțină formațiunea lui George Simion. Drept argument, deputatul AUR a precizat că UDMR-ul a votat împotriva înființării unei comisii de anchetă privind migrația ilegală. Botond l-a numit pe Tănasă un „escroc anti-maghiar”, având în vedere retorica AUR cu privire la comunitatea de unguri, de pe teritoriul României.

„Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe escrocul anti-maghiar, Dan Tănasă, care va juca rolul unui prietenos maghiar”, a declarat Csoma Botond în postarea de pe Facebook.

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Dan Tănasă: „Secuii, maghiarii și sașii i-au tratat pe românii din Transilvania ca pe niște câini”

Botond a publicat o filmare cu Dan Tănasă, de la tribuna Parlamentului, în care deputatul AUR susține că maghiarii din Transilvania i-ar hărțui pe români.

„Secuii, maghiarii și sașii i-au tratat pe românii din Transilvania ca pe niște câini”, a spus Dan Tănasă de la tribuna Parlamentului.

Dan Tănasă, către ungurii din România: „Treziți-vă, UDMR vă trădează”

Clipul este urmat de filmarea publicată de Tănasă pe Facebook, în care se adresează în ungurește, cetățenilor maghiari de pe teritoriul României, și încearcă să-i convingă să adere la valorile AUR. În discursul său, deputatul AUR mizează pe valorile „conservatoare” și menționează că UDMR a ales principiile „globaliste”.

„Comunitățile voastre sunt credincioase și conservatoare, legate de familie, de biserică și de tradiții, exact ca noi, românii, dar UDMR a ales altă tabără, tabăra globaliștilor care vă cer voturile acasă și apoi votează împotriva voastră în Parlament. Noi nu vă cerem să renunțați la identitatea voastră , vă cerem doar să deschideți ochii, pe migrație, pe familie, pe valori…AUR votează ce gândiți voi acasă. UDMR în schimb votează ce i se cere la Bruxelles. Treziți-vă, UDMR vă trădează (…)”, afirmă Tanasă.

Dan Tănasă, revoltat de votul UDMR referitor la comisia de anchetă privind migrația ilegală

Argumentul lui Tănasă este refuzul UDMR-ului de a vota înființarea unei comisii de anchetă privind migrația ilegală. Potrivit lui Tănasă, formațiunea condusă de Kelemen Hunor ar fi afirmat că un astfel de subiect este „o problemă falsă”.

„Câteva vorbe pentru voi, cetățenii români de etnie maghiară din Transilvania, din Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Cluj Napoca sau Satu Mare. Vă vorbesc direct de la om la om. Pe 11 noiembrie Camera Deputaților a votat înființarea unei comisii de anchetă privind migrația ilegală și exploatarea lucrătorilor străini din România. Comisia a trecut, dar toți deputații UDMR au votat împotrivă. Liderul deputaților UDMR a spus că „e o problemă falsă”. O problemă falsă?”

În discursul său, Tănasă a adus aminte de incidentul din 2020, din Ditrău, când o brutărie a angajat doi migranți din Sri Lanka, fapt care a generat revoltă printre localnici.

„Mai țineți minte ce s-a întâmplat la Ditrău? Oamenii din sat se plângeau de ani de zile de salarii mai mici și condiții proaste de muncă, iar răspunsul a fost simplu, au fost înlocuiți cu muncitori aduși de la mii de km. Nimeni n-a întrebat comunitatea, iar în final tot comunitatea a fost arătată cu degetul în presa din toată Europa”, comentează Tănasă.

VIDEO: Facebook Csoma Botond