Doi soți ieșeni, obligați de Tribunal la cererea Fiscului să facă partajul averii, ca să meargă mai departe executarea silită după falimentul firmei

Doi soți au fost obligați de judecători să-și împartă casa în care locuiau de două decenii, pentru ca ANAF să o poate scoate la mezat în contul datoriilor femeii.

Soțul a fost obligat să-și cedeze jumătatea de casă către nevastă, aceasta urmând să i-o plătească, scrie Ziarul de Iași.

A propus varianta inversă: să ia el casa, să-i plătească femeii jumătatea ei, iar ANAF să-și încaseze banii direct.

Varianta nu a fost acceptată de judecători.

Nina și Ioan N. și-au unit destinele în 1987. Un deceniu mai târziu, au cumpărat un teren în Românești.

După alți 10 ani, s-au apucat să ridice o casă. La parter avea un magazin, iar la mansardă era locuința.

Firma la care inițial fuseseră amândoi soți asociați a dat faliment în 2009, iar în 2011 Tribunalul a decis atragerea răspunderii personale a femeii pentru obligații fiscale de 345.000 lei.

Primele măsuri de executare silită ale Fiscului nu au adus însă rezultatele dorite, anume recuperarea banilor.

Cea mai sigură metodă a rămas valorificarea bunurilor imobile.

Magistrații Judecătoriei au aprobat solicitarea ANAF.

Citește continuare pe Ziarul de Iași

