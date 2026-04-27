Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a:”Mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”

Oana Zvobodă

Secretarul de stat, fost președinte al Comisiei ITRE, Cristian Bușoi, a anunțat, în cadrul conferinței Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a că România se află într-un moment critic, în care mizele europene sunt mai importante ca niciodată, iar deciziile din sectorul energetic devin esențiale.

Conferința Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României și-a propus să aducă în prim-plan principalele direcții ale politicilor europene în domeniul energiei, oportunitățile de finanțare și provocările legislative care influențează dezvoltarea sectorului energetic din România.

Potrivit lui Cristian Bușoi, situația globală rămâne volatilă, iar evoluțiile din Oritenul Mijlociu continuă să influențeze piața energetică, chiar dacă tensiunile par în scădere.

„Situația din Orientul Mijlociu a fost dintotdeauna extrem de imprevizibilă. Cu atât mai mult astăzi, în aceste momente, pentru că încă nu a fost găsită o soluție durabilă, chiar dacă încă o dată lucrurile sunt mult mai calme și cu speranță decât acum câteva săptămâni.”, a explicat Bușoi.

În acest context, sunt analizate, la nivel european, măsuri concrete pentru limitarea efectelor crizei, atât din punct de vedere al costurilor de transport suportate de consumatori, cât și eventuale probleme de aprovizionare. Secretarul de stat a subliniat că România este implicată activ în aceste discuții și colaborează cu instituțiile europene pentru a indentifica soluții comune.

„S-au propus câteva măsuri la nivel european, s-au sugerat statelor membre câteva  pentru a limita efectele crizei internaționale, atât în ceea ce privește prețurile mari, cât și pe combustibilul pentru aviație. La un moment dat părea chiar că și pentru combustibilul clasic, motorina și benzina, ar exista dificultăți. Suntem în contact cu Comisia Europeană, cu toți actorii europeni pentru a contribui la anumite decizii pe care le putem lua împreună.”, a declarat secretarul de stat.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București și Bruxelles.

Partenerii conferinței „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a", comunicată de Gândul au fost:

