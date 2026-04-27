Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție” de apărare a leului are Isărescu

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR / Sursa. Mediafax foto - Andreea Alexandru

Banca Națională a României (BNR) a anunțat că rezervele valutare ale României au crescut, în martie 2026, cu 2 miliarde de euro față de luna precedentă. Astfel, la 31 martie 2026 rezervele valutare erau 67,032 miliarde euro, în creștere față de 65,023 miliarde euro la 28 februarie 2026. 

În cursul lunii martie, instituția a înregistrat intrări de 9,424 milioane de euro reprezentând modificarea rezervelor minime ân valută constituite de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

„În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 9.424 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor  (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală de 3.000 milioane euro și în dolari americani în valoare nominală de aproximativ 1.731 milioane euro) și altele”.

De asemenea, au fost înregistrate ieșiri de 7,415 milioane de euro reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și plăți din contul Comisiei Europene.

„Ieşiri de 7.415 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ EUR 638 milioane); plăţi din contul Comisiei Europene și altele”.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut

De altfel, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 13,2 miliarde euro. În total, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2026 au fost de 80 miliarde de euro, față de 79 miliarde de euro la 28 februarie 2026.

Plăţile scadente în luna aprilie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 365 miliarde euro.

ECONOMIE Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
15:49
Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
ENERGIE Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
15:39
Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
GALERIE FOTO Cum arată unul din cele mai cunoscute restaurante McDonald’s din România, după remodelarea de 6 milioane de lei
14:03
Cum arată unul din cele mai cunoscute restaurante McDonald’s din România, după remodelarea de 6 milioane de lei
ASIGURĂRI Statul schimbă foaia în cazul asigurării obligatorii pentru locuință. Peste 7 milioane de români riscă să ia amendă
21:25
Statul schimbă foaia în cazul asigurării obligatorii pentru locuință. Peste 7 milioane de români riscă să ia amendă
ENERGIE Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
18:48, 24 Apr 2026
Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
ECONOMIE Instanța supremă din Bulgaria respinge definitiv acțiunea CITR împotriva contractului de reasigurare Euroins România – EIG Re
15:22, 24 Apr 2026
Instanța supremă din Bulgaria respinge definitiv acțiunea CITR împotriva contractului de reasigurare Euroins România – EIG Re
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Maimuțele din Gibraltar mănâncă pământ pentru a-și proteja stomacul după ce primesc alimente nesănătoase de la turiști
REACȚIE Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
15:59
Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
ULTIMA ORĂ Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
15:58
Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
ENERGIE Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
15:52
Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
VIDEO Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”
15:41
Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”
ULTIMA ORĂ Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
15:12
Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
FLASH NEWS Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
15:11
Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă

