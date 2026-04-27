Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină

Ziua de luni, 27 aprilie 2026, a adus noi scumpiri în rândul carburanților. Potrivit datelor, prețul per litrul de bezină s-a scumpit față de ultima dată. Au fost înregistrate scumpiri de până la 45 de bani per litru. De altfel, prețul litrului de motorină a depășit pragul de 9 lei.

Prețul benzinei azi, 27 aprilie 2026

Luni, 27 aprilie 2026, cel mai mic preț al benzinei este de 8,68 de lei per litru, iar prețul poate fi găsit la stațiile Rompetrol din București. În cursul zilei de sâmbătă, prețul per litru a fost ușor mai scăzut, și anume de 8,34 de lei per litru. De sâmbătă până astăzi a fost înregistrată o creștere a prețului cu 0,34 de lei per litrul de benzină, arată stiripesurse.ro.

Iată prețurile benzinei pentru astăzi:

Rompetrol: 8,68 de lei per litru de benzină;

Lukoil: 8,70 de lei per litru de benzină;

Socar: 8,79 de lei per litru de benzină;

MOL: 8,82 de lei per litru de benzină;

OMV: 8,82 de lei per litru de benzină.

Prețul motorinei azi, 27 aprilie 2026

Petrom: 8,98 de lei per litru;

OMV: 9,07 lei per litru;

Rompetrol: 9,22 de lei per litru;

Lukoil: 9,22 de lei per litru.

Cei mai ieftini carburanți din țară se găsesc în județul Dâmbovița, la Lungulețu, la stația RST. Benzina costă aici 8,15 lei per litru. Motorina costă 8,83 de lei per litru.

