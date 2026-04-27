Microsoft și-a pierdut accesul exclusiv la tehnologia OpenAI. Creatorul chatbotului cu AI generativ ChatGPT va putea să-și vândă produsele la mai multe platforme cloud.

Este sfârșitul unui parteneriat strâns care a contribuit la declanșarea unui „boom” în AI.

Microsoft va fi în continuare principalul partener al OpenAI

Conform înțelegerii inițiale, Microsoft era principalul partener cloud al OpenAI până în 2032.OpenAi a anunțat că va continua să cotizeze la Microsoft cu o parte din veniturile sale până în 2030.

Produsele fabricate vor fi întâi livrate platformei cloud Azure de la Microsoft. Întreprinderea care a dezvoltat cel mai popular chatbot s-a bazat pe investițiile Microsoft în serviciile de cloud computing.

Ce urmăresc Microsoft și OpenAI pe termen lung?

Analistul Dan Ives de la Wedbush Securisties a declarat pentru ABC News că OpenAI caută să-și reducă barierele semnificative față de parteneriatul inițial cu Microsoft.

El a spus că și Microsoft caută să „dezvolte independență tehnologică față de OpenAI” în dezvoltarea Copilot.

Microsoft ar căuta să-și dezvolte parteneriatul cu alți furnizori de AI, cum ar fi Anthropic, creatorul chatbot-ului Claude.

Manus susține că a dezvoltat cel mai avansat chatbot cu AI din lume

Autoritățile din Republica Populară Chineză au respins achiziția de 2 miliarde de dolari a grupului Manus de către Meta.

Grupul susține că a dezvoltat „agenți AI cu adevărat autonomi” și că spre deosebire de alți chatboți cărora trebuie să li se repete instrucțiunile, chatbotul creat de Manus poate planifica, executa și finaliza sarcini în mod independent, în conformitate cu instrucțiunile utilizatorilor.

China a respins achiziția grupului Manus de către Meta

Compania gigantică din spatele rețelelor de socializare Facebook și Instagram văzuse în grupul Manus ca un imbold pentru a-și dezvolta tehnologia AI pe toate platformele.

Comisia de Reformă și Dezvoltare Națională de la Beijing a interzis luni înțelegerea. A solicitat chiar ca ambele părți să se retragă. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru BBC că „tranzacția a respectat pe deplin legislația”.

