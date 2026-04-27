Prima pagină » Economic » BNR a numărat toți banii din România. Câți lei sunt în total în circulație, cash sau în conturi în țară

Banca Națională a României (BNR) a anunțat că masa monetară în sens larg (M3) a ajuns la un sold de peste 793 de miliarde de lei în martie 2026. Totalul banilor din România a crescut cu 0,5% față de luna februarie 2026, iar în raport cu aceeași lună din anul precedent s-a majorat cu 7,3%. În termeni reali însă, puterea de cumpărare a banilor a scăzut cu 2,4%, arată datele BNR.

Ce reprezintă masa monetară și din ce este compusă

Masa monetară reprezintă totalitatea banilor aflați în ciruclație sub formă de numerar și depozite, Aceasta funcționează ca mijloc de schimb și este monitorizată prin agregate monetare (M1, M2, M3), în funcție de lichiditate și influențează direct inflația și politica economică.

Potrivit datelor BNR, componenta M1 (masă monetară în sens larg), compusă din numerar și depozite overnight (banii din conturile curente) a crescut cu 0,1% față de luna februarie până la 475,79 miliarde de lei. Deși banii din conturile curente au crescut cu 0,4%, numerarul din buzunarele românilor a scăzut cu 0,8% față de luna februarie.

Sursa: Banca Națională a României

Componenta M2 (masa monetară intermediară), compusă din M1 și banii puși la bancă pe termen scurt au crescut cu 0,5% față de luna februarie până la 793,53 miliarde de lei. Ultima componentă, M3 (masa monetară în sens larg), este compusă din tot ceea ce se află în M2 dar și alte surse de bani (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitate de până la doi ani inclusiv). Astfel, toți banii din România însumează 793,53 miliarde de lei, adică 156 miliarde de euro.

Împrumuturile populației au crescut

Soldul creditelor acordate de bănci a crescut în martie, însumând un total de 453,7 miliarde de lei. Motorul acestei creșteri  fost reprezentat în special de gospodăriile populației, care au contractat credite în lei cu 9,9% mai mult decât în primăvara anului precedent. La polul opus se află companiile care au făcut împrumuturi în lei cu 5,3% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, împrumuturile în valută din sectorul privat au crescut cu 19,3% într-un singur an.

Sursa: Banca Națională a României

România a continuat tradiția împrumuturilor

Statul a continuat să se împrumute de la băncile comerciale astefl că, soldul creditului guvernamental a crescut cu 1,8% într-o singură lună și ajuns la apropae 280 de miliarde de lei. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, datoria statului către bănci a crescut cu 11,6%.

„Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna martie 2026 de 1,8 la sută față de luna februarie 2026, până la 279 814,4 milioane lei. În raport cu martie 2025, acesta s-a majorat cu 11,6 la sută (1,6 la sută în termeni reali).”, arată datele BNR. 

De asemenea, creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a atins 453,79 miliarde lei, în creștere cu 1,1% față de luna precedentă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creditul neguvernamental a crescut cu 7,1% pe seama majorării cu 3,7% a componentei în lei și cu 15,1% a componentei în valută exprimată în lei.

