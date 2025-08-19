Prima pagină » Economic » Doi tineri au renunțat la joburi și stilul de viață modern. Cum reușesc să trăiască fără Netflix și WiFi, cu doar 8 lire pe zi

19 aug. 2025, 21:01, Economic
Libby Ramsden (25 ani) și Ollie Blackwell (26 ani) au renunțat să mai trăiască un stil de viață convențional și s-au decis să se mute într-o rulotă, din dorința de a trăi independent, fără a mai plăti facturi.

Înainte, cei doi tineri locuiau cu părinții și aveau slujbe obișnuite. Libby lucra ca asistentă de laborator și câștiga 24.000 de lire sterline pe an. Ollie era fermier și mecanic de tractoare, cu un salariu anual de 20.000 de lire sterline.

Cum trăiesc cei doi după ce au renunțat la societatea modernă

De aproape doi ani, cei doi trăiesc într-o rulotă din toamna anului 2023, în Silsden, Yorkshire. Au investit în locuință 11.000 de lire, iar acum au cheltuieli lunare de doar 300 de dolari.  Nu au Netflix, Xbox, WiFi, internet, electricitate, nici măcar telefonie mobilă sau televizor.

Colectează apa de ploaie pe care o filtrează pentru uz casnic și dețin un generator alimentat de tractor pentru energie electrică. S-au apucat de crescut capre, au și o crescătorie de albine, iar mâncarea o încălzesc pe o sobă cu lemne, potrivit Daily Mail. Cei doi speră să-și instaleze într-o zi panouri solare pentru a avea mai multă energie electrică.

Înainte, cei doi plăteau 100 de lire pentru părinții, 200 de lire pentru mâncare, 755 lire pentru chirie, 200 lire pentru facturi, 83 de lire pentru taxa locală. În total, plăteau 1.083 de lire. Acum, ei plătesc 166 de lire pentru terenul închiriat, 83 de lire pentru taxa locală, 20 de lire pentru a alimenta tractorul cu benzină, deci, în total 269 de lire. Nu plătesc absolut nimic pentru apă sau lemn.

„Cel mai bun lucru este că nu depindem de nimeni. Nimeni nu ne dictează cât trebuie să plătim pentru electricitate, nu suntem legați de niciun contract. Ne bazăm pe noi înșine. Avem libertatea de a trăi așa cum vrem”, a spus tânăra pentru ziarul britanic Metro.

„Nu a fost deloc greu să ne decidem să renunțăm la slujbele noastre. Înainte să ne mutăm, ne-am gândit să închiriem sau să luăm un credit, iar asta ar fi însemnat cheltuieli de aproximativ 1.000 de lire sterline pe lună.

O zi din viața unui cuplu care trăiește într-o rulotă

Pentru cei doi, ziua începe la 5:30 dimineața, cu mulsul caprelor, hrănirea oilor și îngrijirea măgarilor adoptați. Seara, hrănesc din nou animalele, aprind focul și pornesc generatorul doar pentru o oră. Singura plată lunară pe care trebuie să o facă este impozitul local și beneficiază de servicii precum colectarea gunoiului.

„Seara, majoritatea oamenilor se așează și se uită la televizor, noi nu avem această rutină, așa că ne simțim puțin mai conectați unul cu celălalt. Avem o relație mai bună pentru că, de fapt, seara stăm și vorbim”, a explicat Libby.

„Uneori îmi lipsește confortul de a putea aprinde lumina sau de a conecta telefonul la încărcător, genul ăsta de lucruri. Pur și simplu ușurința lucrurilor.Iarna este cea mai dificilă perioadă, deoarece rulota este expusă vânturilor puternice pe un deal. Cu toate acestea, cuplul plănuiește să instaleze panouri solare și să se mute într-o cabană din lemn pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai. Nu vrem să ne întoarcem la viața într-o casă și la facturile de plătit”, a spus tânăra.

Sursa Foto Ilustrativ: Envato

