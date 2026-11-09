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Ministrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”

Cristian Lisandru
Ministrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
Alexandru Rogobete / Foto - Mediafax
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Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății – s-a aflat la Cluj în weekendul trecut. Acesta a lăudat Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, unde rezultatele analizelor medicale sunt gata în mai puțin de 24 de ore, în loc ce trei zile.

În timpul vizitei la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, ministrul Sănătății a spus că a întâlnit „o echipă extraordinară și am văzut ce înseamnă investițiile în tehnologie, digitalizare și management performant”.

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„AȘA DA! De la 3 zile la mai puțin de 24 de ore pentru rezultatele analizelor medicale! Laboratorul de microbiologie este un exemplu de eficiență. Prin automatizarea proceselor și utilizarea echipamentelor moderne, timpul necesar obținerii rezultatelor a scăzut de la aproximativ 3 zile la mai puțin de 24 de ore”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Soluții tehnologice adaptate pentru prima dată în România”

Alexandru Rogobete a mai scris că „încrederea în sistemul de sănătate se câștigă greu și se reconstruiește prin fiecare gest”. Și, a ținut să precizeze, dincolo de aparatura performantă a întâlnit „oameni dedicați”.

Am văzut sisteme digitalizate de monitorizare a pacienților, echipamente performante și soluții tehnologice adaptate pentru prima dată în România.

Am văzut sisteme digitalizate de monitorizare a pacienților, echipamente performante și soluții tehnologice adaptate pentru prima dată în România. Dar dincolo de aparatură, am văzut oameni dedicați.

Încrederea în sistemul de sănătate se câștigă greu și se reconstruiește prin fiecare gest. Printr-o vorbă bună, o voce caldă, respect și o atitudine constructivă. Exact ceea ce oamenii așteaptă atunci când ajung într-un spital”, a mai scris Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății / Foto – Mediafax

Alexandru Rogobete: „Mai avem multe de făcut”

Ministrul Sănătății consideră că sistemul de sănătate din România, arată, azi, mai bine decât acum 5 sau 10 ani.

Sistemul de sănătate din România arată astăzi mai bine decât acum 5 sau 10 ani. Pentru că s-a investit, pentru că a existat dialog și pentru că profesioniștii din sănătate au continuat să construiască.

Mai avem multe de făcut, dar astfel de exemple ne arată că suntem pe drumul cel bun.

Felicitări conducerii spitalului și întregii echipe medicale! Vă mulțumesc pentru profesionalism, implicare și pentru respectul pe care îl arătați pacienților în fiecare zi”, a încheiat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

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