Curs valutar BNR, joi, 5 noiembrie. Euro scade, dolarul își revine. Cât costă gramul de aur

Banca Națională a României a publicat joi, 5 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a scăzut în raport cu leu, în timp ce dolarul american își revine după ziua de miercuri, când s-a depreciat semnificativ.
Și francul elvețian a crescut, iar gramul de aur s-a scumpit cu aproape 14 lei față de ședința precedentă.
Potrivit datelor publicate pentru joi, principalele cotații sunt:
Moneda europeană a fost cotată joi la 5,3398 lei, în scădere față de miercuri, când un euro valora 5,3443 lei. Dolarul american a crescut ușor, de la 4,7518 lei la 4,7556 lei. Și francul elvețian s-a apreciat în raport cu moneda națională, fiind cotat la 5,8165 lei, față de 5,8128 lei în ședința precedentă. Lira sterlină a pierdut teren în fața leului, după ce miercuri fusese cotată la 6,4050 lei.
Cea mai importantă creștere a zilei a fost înregistrată de gramul de aur, care a ajuns la 631,0131 lei, față de 617,3179 lei miercuri. Diferența este de 13,6952 lei.
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.