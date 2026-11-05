Curs valutar BNR, joi, 5 noiembrie. Euro scade, dolarul își revine. Cât costă gramul de aur

Banca Națională a României a publicat joi, 5 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a scăzut în raport cu leu, în timp ce dolarul american își revine după ziua de miercuri, când s-a depreciat semnificativ.

Și francul elvețian a crescut, iar gramul de aur s-a scumpit cu aproape 14 lei față de ședința precedentă.

Curs BNR, 5 noiembrie 2026. Cât valorează principalele monede

Potrivit datelor publicate pentru joi, principalele cotații sunt:

Euro (EUR): 5,3398 lei

Dolar american (USD): 4,7556 lei

Franc elvețian (CHF): 5,8165 lei

Liră sterlină (GBP): 6,4011 lei

Moneda europeană a fost cotată joi la 5,3398 lei, în scădere față de miercuri, când un euro valora 5,3443 lei. Dolarul american a crescut ușor, de la 4,7518 lei la 4,7556 lei. Și francul elvețian s-a apreciat în raport cu moneda națională, fiind cotat la 5,8165 lei, față de 5,8128 lei în ședința precedentă. Lira sterlină a pierdut teren în fața leului, după ce miercuri fusese cotată la 6,4050 lei.

Cea mai importantă creștere a zilei a fost înregistrată de gramul de aur, care a ajuns la 631,0131 lei, față de 617,3179 lei miercuri. Diferența este de 13,6952 lei.