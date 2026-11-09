Friedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani

Cancelarul Friedrich Merz o susține pe bavareza Ilse Aigner (preşedinta parlamentului landului Bavaria n.r.) pentru a deveni prima femeie președinte a Germaniei. Merz și-a exprimat sprijinul pentru Aigner, în vârstă de 61 de ani, în cadrul unei cine organizate de partidul său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), la Berlin, duminică seara, potrivit unei surse Bloomberg. Declarațiile cancelarului nu au fost făcute publice.

Merz, care este și președintele CDU, își va exprima sprijinul oficial luni, a precizat sursa respectivă.

Cancelarul, care s-a confruntat cu presiuni din interiorul propriului partid după ce nu a reușit să propună un candidat din rândul CDU, s-a abținut inițial să o susțină pe Aigner, a cărei candidatură a fost promovată de Markus Soeder, liderul partidului-soră al CDU din Bavaria, Uniunea Social-Creștină.

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Merz și Aigner au legături personale strânse și se întâlnesc regulat în circumscripția electorală a lui Aigner din Bavaria, unde cancelarul are o casă de vacanță, a declarat un oficial pentru Bloomberg.

Potrivit publicației Focus.de, „Merz și Aigner se cunosc din 1998 și, potrivit unor surse apropiate cancelarului, sunt „prieteni apropiați, chiar și în privat” de 25 de ani. Merz are o casă de vacanță în circumscripția sa electorală, pe malul lacului Tegernsee. Se văd acolo în mod regulat și au un cerc de prieteni.“

Aigner este o politiciană populară, respectată pe un spectru politic larg, de la conservatori la social-democrați și verzi. A ocupat funcția de ministru în două guverne conduse de cancelarul Angela Merkel, înainte de a se întoarce, în 2013, în landul său natal, unde a urmat o formare profesională ca electrician și a contribuit la dezvoltarea sistemelor electrice pentru elicoptere, înainte de a intra în politică în anii 1990.

Social-democrații, care guvernează împreună cu Merz într-o coaliție la nivel federal, și-au exprimat sprijinul pentru Aigner săptămâna trecută, potrivit unui reprezentant al partidului. Și Verzii, aflați în opoziție, și-au manifestat sprijinul în ultimele zile.

Alegerea în această funcție, în mare parte ceremonială, ar face din Aigner primul politician al CSU care ar deveni șef al statului german. Aigner, însă, ar deveni și prima femeie președinte din Germania. Toți președinții conservatori din trecut au provenit din rândurile CDU. Deși au baze electorale distincte, CDU și CSU desfășoară campanii comune la nivel național și au un grup parlamentar comun în parlamentul german, Bundestagul.

Dacă va fi aleasă, Aigner îl va succeda pe Frank-Walter Steinmeier, în vârstă de 70 de ani, social-democrat și fost ministru de externe, care a candidat fără succes împotriva lui Merkel pentru funcția de cancelar în 2009.

Steinmeier, care nu mai poate candida din nou după ce a îndeplinit două mandate de câte cinci ani, urmează să-și părăsească funcția pe 18 martie 2027.

AfD intenționează să-și nominalizeze propriul candidat, un om „din centrul societății”, așa cum îl descrie partidul.