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Ce carte i-a atras atenția premierului Luca Niculescu, surprins în librăria Cărturești. Volumul evocă inclusiv epocile celor mai mari criminali ai istoriei: Hitler, Stalin și Mao

Ce carte i-a atras atenția premierului Luca Niculescu, surprins în librăria Cărturești. Volumul evocă inclusiv epocile celor mai mari criminali ai istoriei: Hitler, Stalin și Mao
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Luca Niculescu, premierul care promite binele pentru români, a fost suprins citind o carte care se numește…„Despre Rău”, scrisă de britanicul Terry Eagleton. Este vorba de o lucrare filosofică publicată în anul 2010, iar în țara noastră este considerată un bestseller. 

Premierul Luca Niculescu a fost văzut într-o librărie Cărturești, din Capitală, răsfoind liniștit cărțile, fără ca nimeni să-l recunoască. Premierul a stat minute bune în locație, liniștit și complet nebăgat în seamă de cei din jur.

Una dintre cărțile răsfoite de premier este „Despre Rău”, scrisă de filosoful și teologul britanic Terry Eagleton. Volumul costă 48 de lei.

„Terry Eagleton analizează problema mereu actuală a răului cu mijloacele criticii literare, teologiei și psihanalizei. Pentru a surprinde chipurile maleficului, el face un adevărat tur de forță prin istorii reale și opere literare, de la masacrele orchestrate de Hitler, Stalin şi Mao la textele lui John Milton, Thomas Mann şi William Golding, de la Eriugena și Toma din Aquino la terorismul islamic, alcoolism și gelozie.

Despre rău face radiografia acelor suflete damnate care nimicesc totul, chiar și pe ele însele, aparent fără motiv, doar din plăcere obscenă, se arată în descrierea cărții pe site-ul editurii care a publicat această lucrare în țara noastră.

Un premier pasionat de lectură

O fotografie cu Luca Niculescu în librărie a fost publicată Facebook, Alex Seremet notând că „nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere”.

Șeful Guvernului a petrecut câteva zeci de minute în librărie, împreună cu alți români, dar nimeni nu a părut să-și dea seama cine se află acolo. Un bărbat a imortalizat momentul și a publicat pe social media fotografia. În descriere, el arată că l-a urmărit ceva timp pe premier, care a căutat liniștit printre cărți.

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