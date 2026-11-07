Un centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști

Protestele anti-AI continuă să ia amploare în Europa pe fondul bulei inteligenței artificiale. La Amsterdam, un grup de activiști au reușit să se urce pe un gard al unui complex al companiei Microsoft și să se năpustească peste un centru de date AI aflat în construcție. Au pictat cu graffiti peste instalație, au aprins torțe și au înălțat bannere.

Protestatarii de la gruparea de acțiune olandeză Geef Tegengas s-au ciocnit violent cu forțele de ordine în timp ce au încercat să pătrundă în complexul Microsoft din Westpoort, Amsterdam. Unii membri au urcat gardul, au aprins torțe și au legat baloanele cu heliu de utilaje.



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„Unul dintre motivele pentru care ne opunem centrelor de date: centrele de date vor folosi o grămadă de apă și energie pe care nu le putem economisi pentru Amsterdam. Nu le putem avea. În al doilea rând, Microsoft este o companie care este complice la genocid împotriva palestinienilor după ce a furnizat servicii armatei Israelului. Ei furnizează și servicii către ICE pentru a deporta americani nevinovați. Deci, este o companie teribilă. Și al treilea motiv – aceste centre de date ne vor distruge lumea fiindcă face planeta neospitalieră, pentru toate resursele pe care le consumă. De asta suntem aici”, a spus Sam van der Beek, protestatar.

Poliția olandeză a lansat cu grenade lacrimogene și a recurs la forță

Incidentul a avut loc în timp ce rezistența largă din Europa împotriva expansiunii accelerate a inteligenței artificiale consumatoare de energie ia amploare. Mai mult de 100 de grupuri au fost implicat în proteste la scară largă în ultimele două zile, solicitând amânarea sau chiar încetarea construirii unor noi centre de date.

Protestatarii au înălțat afișe și bannere cu mesaje inscripționate ca „Opriți Centrele de Date Murdare”, dar și împotriva armatei Israelului și ICE (agenția de deportare a migranților ilegali din SUA), potrivit The Guardian.

Poliția a declarat în comunicatul către radiodifuzorul olandez NOS: „Poliția încearcă să prevină ocuparea centrului de date și arestează protestatarii, dar nu a putut preveni și forța a trebuit folosită. Un ofițer a fost rănit ușor pe durata protestului”.

Protestatarii au acuzat că polițiștii au folosit forța brută și au lansat cu grenade lacrimogene pentru a dispersa activiștii ce au încercat să pătrundă pe șantierul centrului de date.

Campania europeană împotriva centrelor de date AI ia amploare

Alte mici proteste au mai avut loc împotriva centrelor de date în Bristol, la Berlin, în afara Parlamentului din Varșovia și în piața centrală din Zagreb. Multe alte proteste sunt în desfășurare în acest weekend.

O coaliție de grupuri independente „Opriți Centrele de Date Murdare”, care include și ramuri ale Greenpeace și Prietenii Pământului, a declarat că nu a instigat și nu a promovat acțiuni directe la Amsterdam.

„Industria Big Tech și guvernele avansează în ritm alert cu dezvoltarea unor centre de date de mare amploare, în ciuda îngrijorărilor semnificative ale publicului cu privire la impactul asupra comunităților locale, resurselor naturale și altor sectoare industriale”, a declarat Owen Espley, coordonatorul campaniei.

Europa încearcă să prindă din urmă SUA și China

Guvernele din Europa, deși sunt semnatare ale Acordului Climatic de la Paris, au susținut construira centrelolor de date pentru a putea mări taxele pe venituri și a ajunge din urmă China și SUA în cursa pentru AI. Dar mai multe organizații climatice și de protejarea mediului avertizează că centrele de date sunt mari consumatoare de energie și de apă.

Pe de altă parte, democrații au câștigat alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie, căpătând control asupra Congresului SUA începând din ianuarie 2027. Mai mulți lideri ai Partidului Democrat au anunțat că vor încetini dezvoltarea infrastructurii AI.

Administrația prezidențială a lui Donald Trump și republicanii au promovat intens accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale, redenumită în superinteligență.

Sursa Foto: Facebook