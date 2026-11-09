Traian Băsescu propune înlocuirea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene: „E depășită de vremuri”

Traian Băsescu a lansat o serie de critici la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei intervenții la România TV, duminică 8 noiembrie, cu o zi înainte de vizita oficială a demnitarului în România. Fostul președinte al României este de părere că von der Leyen „este depășită de vremuri”.

Totodată, consideră că și Kaja Kallas, reprezentantul Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, ar trebui să fie demisă din funcție.

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„După părerea mea, ar trebui să gândească la un înlocuitor. Doamna von der Leyen e depășită de vremuri, ca de altfel și comisara pentru politică externă”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Băsescu argumentează că Ursulei von der Leyen îi lipsește expertiza necesară și flerul politic pentru gestionarea problemelor cu care le confruntă, la acest moment, Uniunea Europeană.

„Probabil că ar trebui europenii să se gândească la o altă soluție adaptată vremurilor de azi. Vremurile de azi sunt grele și cer politicieni mari la Bruxelles. Nu-i mai avem.

Posibili candidați pentru preluarea conducerii Comisiei Europeană ar putea exista pe scena politică din Franța sau chiar din Germania.

„Trebuie scoși de unde sunt, din Germania, din Franța, de unde or fi, și să preia conducerea Uniunii Europene”, a afirmat Traian Băsescu.

Ursula von der Leyen, vizită oficială la București

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sosește, luni, la București, în cea de-a doua vizită oficială de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan. Discuțiile vizează protejarea infrastructurii maritime, investițiile europene în apărare și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Vizita face parte din turneul președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre. Marți, 10 noiembrie, aceasta merge în Bulgaria, unde va discuta cu premierul Rumen Radev la Varna și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov“.