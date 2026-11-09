Un copil de 10 ani din Dolj este protagonistul unui incident surprinzător. Minorul a fost filmat de tată în timp ce conducea masina familiei. Polițiștii doljeni s-au sesizat din oficiu luni, în urma imaginilor apărute în spațiul public, care surprindeau scena extrem de periculoasă pe drumurile publice din comuna doljeană Vârtop.

Polițiștii din Dolj s-au sesizat din oficiu luni, în urma unor imagini apărute și distribuite rapid în spațiul public. Acestea surprindeau o scenă extrem de periculoasă pe drumurile publice din județ. Un copil filmat în timp ce conducea un autoturism.

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Identitatea celor implicați a fost stabilită rapid Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit cu exactitate identitatea celor implicați. Este vorba despre un minor în vârstă de doar 10 ani care se afla la volanul autoturismului. Mașina îi fusese încredințată pentru a fi condusă pe drumurile publice chiar de către propriul său tată. Acesta este un bărbat de 36 de ani din comuna Vârtop. Cazul a provocat imediat reacții drastice din partea autorităților, relatează JurnalulOlteniei. Astfel, s-a ținut cont de pericolul imens la care au fost expuși atât cel mic, cât și ceilalți participanți la trafic.

Oamenii legii au demarat imediat cercetările. Ei au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încredințarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

S-a întocmit dosar penal

Poliţiștii Secţiei nr.7 Poliţie Rurală Pleniţa s-au sesizat din oficiu. Cazul va fi clarificat de unitatea de parchet competentă, transmit autoritățile, inclusiv sancțiunile care se impun.

„Din primele cercetări, s-a stabilit faptul că un minor, de 10 ani ar fi condus un autoturism încredințat de tatăl său, un bărbat de 36 de ani, din comuna Vârtop, pe drumurile publice din comuna Vârtop.

Polițiștii continuă cercetările, urmând a fi dispuse măsuri în consecință prin unitatea de parchet competentă”, spun polițiștii.