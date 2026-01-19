Prima pagină » Economic » Donald Trump zguduie piețele globale. Aurul a atins un nou maxim istoric, iar bursele au scăzut dramatic pe fondul tensiunilor cu Europa

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 12:22, Economic
Donald Trump zguduie piețele globale. Aurul a atins un nou maxim istoric, iar bursele au scăzut dramatic pe fondul tensiunilor cu Europa

Aurul a ajuns luni la un nou maxim istoric, în timp ce piețele bursiere au intrat în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă escaladare a conflictului economic dintre Statele Unite și Europa. Declarațiile și amenințările recente ale lui Donald Trump, legate de Groenlanda, au amplificat tensiunile transatlantice și au crescut îngrijorarea investitorilor. 

Sursa foto: Envato

Situația s-a tensionat în weekend, după ce președintele american a anunțat că ia în calcul impunerea unor tarife vamale pentru mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța și Regatul Unit. Măsura ar urma să intre în vigoare de luna următoare, în cazul în care aceste țări nu sprijină ambițiile sale de a obține controlul asupra Groenlandei. Declarațiile au readus în prim-plan riscul unui nou război comercial între SUA și UE.

Ca reacție, liderii europeni analizează variante de răspuns dur. Printre opțiuni se află impunerea unor tarife în valoare de aproximativ 93 de miliarde de euro pentru produse americane sau limitarea accesului companiilor din SUA pe piața Uniunii Europene.

În acest context tensionat, investitorii s-au orientat spre active considerate sigure. Prețul aurului a crescut cu până la 2,1% și a ajuns la 4.690 de dolari pe uncie, iar argintul a urcat cu 4,4%. În același timp, bursele europene au deschis pe roșu, iar indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu 1,5%.

Sursa foto: Envato

Și piețele americane au resimțit presiunea. Contractele futures care urmăresc indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au înregistrat scăderi de 0,9%, respectiv 1,2%. Bursele din SUA au rămas închise luni, din cauza zilei de Martin Luther King Jr.

Analiștii spun că situația arată o schimbare clară de ton în discursul lui Trump.

„Impunerea tarifelor marchează o escaladare a retoricii lui Trump privind Groenlanda şi arată că este hotărât să ducă lucrurile mai departe pentru a o obţine”, a declarat Mohit Kumar de la Jefferies.

În ultimele săptămâni, Trump a vorbit tot mai agresiv despre Groenlanda, pe care o consideră esențială pentru securitatea Statelor Unite, în contextul interesului crescut manifestat de Rusia și China în regiunea arctică.

