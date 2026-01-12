În luna mai a anului 2025, președintele Vladimir Putin l-a primit călduros la Kremlin pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și i-a urat „toate cele bune”, în contextul semnării unui acord de parteneriat strategic. Însă, în zilele de când SUA l-au preluat pe Maduro și au declarat că supraveghează Venezuela – aliatul apropiat al Rusiei în America de Sud -, Putin a păstrat tăcerea.

În timp ce Maduro așteaptă procesul său pentru acuzații penale la New York, Kremlinul pare să adopte o abordare „în așteptare” în ceea ce privește ultimele acțiuni întreprinse de administrația Trump pentru a-și implementa dominația asupra emisferei vestice.

Experții spun că, deși capturarea lui Maduro ar putea afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, consecin Moscova țele politice și economice – pentru– vor fi probabil limitate.

„Rusia nu a de ținut niciodată poziții deosebit de puternice în America Latin ă” din punct de vedere diplomatic și militar”, a declarat fostul diplomat rus Boris Bondarev pentru The Moscow Times . „Ceea ce ar putea pierde în Venezuela sunt contractele și investițiile petroliere”, a punctat acesta.

„ A menințări neocoloniale și agresiune armată din străinătate”

Moscova a cerut eliberarea lui Maduro, dar nu a luat nicio măsură concretă pentru a-l sprijini după operațiunea americană. De asemenea, Kremlinul și-a exprimat sprijinul pentru liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, condamnând ceea ce a numit „amenințări neocoloniale și agresiune armată din străinătate”.

De asemenea, când autoritățile americane au confiscat în Atlanticul de Nord – săptămâna aceasta – un petrolier sub pavilion rusesc, conexiunile ducând către Venezuela, Moscova a acuzat Washingtonul de escaladarea tensiunilor, dar nu a luat nicio măsură directă.

„Oficialii și propagandiștii ruși se află într -o pozi ție dificilă” , a declarat Alexander Baunov , cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace.

„Nu exist ă instrucțiuni – și nu vor exista – de a rupe leg ăturile cu Trump. În același timp, ei sunt obligați să condamne agresiunea împotriva unui aliat, deoarece așa-numita majoritate globală urmărește situația . Pe de altă parte, exprimarea unei indignări excesive nu ar face decât să le scoată în evidență propria slăbiciune: nu au fost capabili să o ajute, să o prevină sau să o întârzie ”, a scris Baunov într -o postare pe Telegram ”.

Venezuela a rămas printre puținele țări care au menținut relații de prietenie cu Moscova după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. În același timp, Rusia și SUA au reluat dialogul de când președintele Donald Trump s-a întors în funcție anul trecut, în timp ce Trump încearcă să medieze un acord de pace privind Ucraina.

„Statele Unite au demonstrat cum arată o «operațiune militară specială». Este clar că în Rusia nu vor putea evita să se întrebe: de ce nu am putut noi să facem același lucru în Ucraina?”, a continuat Baunov.

„ Dacă Trump face ce vrea, de ce nu putem face și noi ce vrem? ”

Vocile pro-Kremlin au adoptat un ton mixt cu privire la capturarea lui Maduro, denunțând-o ca fiind ilegală în conformitate cu dreptul internațional, în timp ce pun față în față succesul SUA din Venezuela cu eșecul Rusiei de a-l răsturna pe Volodimir Zelenski, în februarie 2022.

Deși Putin ar putea suferi unele prejudicii la nivel de reputație, pentru că nu a protejat un aliat, el ar putea folosi capturarea lui Maduro în avantajul său în războiul împotriva Ucrainei.

„SUA semnalează deja deschis că sunt pregătite să împartă lumea în sfere de influență”, a declarat Boris Bondarev – fost diplomat rus – pentru The Moscow Times.

„Dar Putin vizează și el același tip de divizare și își dorește propria sferă de influență. Mi se pare că evenimentele din Venezuela ar putea fi vești bune pentru el – poate discuta deschis despre sferele de influență cu Trump. În plus, vor apărea noi argumente pentru războiul lui Putin în Ucraina: «Dacă Trump face ce vrea, de ce nu putem face și noi ce vrem?»”, a continuat Bondarev.

În 2025, Rusia a devenit un furnizor cheie de produse petroliere necesare pentru diluarea țițeiului greu al Venezuelei

Experții spun că pierderile economice pentru Moscova vor fi, de asemenea, probabil limitate.

Administrația Trump i-a spus lui Rodríguez că Venezuela trebuie să îndeplinească cerințele Casei Albe înainte de a i se permite să extragă mai mult petrol, forța vitală a economiei sale, a relatat ABC News .

Una dintre aceste cerințe este ca țara să elimine Rusia, China, Iranul și Cuba și să rupă legăturile economice, au declarat surse ale ABC.

Venezuela trebuie, de asemenea, să accepte să colaboreze exclusiv cu SUA în produc ția de petrol și să favorizeze Washingtonul la v ânzarea de țiței greu, au declarat pentru ABC trei persoane familiarizate cu planul SUA.

Totuși, schimburile comerciale dintre Rusia și Venezuela au totalizat aproximativ 200 de milioane de dolari în 2024, comparativ cu 245 de miliarde de dolari între Rusia și China, a remarcat agenția de știri în exil Agentstvo .

Exporturile rusești către Venezuela includ în principal produse petroliere, îngrășăminte, produse farmaceutice și produse agricole, potrivit ambasadorului rus, Serghei Melik-Bagdasarov.

În 2025, Rusia a devenit un furnizor cheie de produse petroliere necesare pentru diluarea țițeiului greu al Venezuelei după oprirea livrărilor din SUA, a relatat Bloomberg.

„Caracas a aprobat, de asemenea , o extindere a asocierilor în participațiune petroliere dintre compania de stat PDVSA și compania rusă Roszarubezhneft, permițându-le acestora să funcționeze până în 2041 cu investiții planificate de aproximativ 616 milioane de dolari”, se mai arată în analiza publicată de The Moscow Times.

E ste puțin probabil ca Rusia să se retragă complet din regiune

Potrivit lui Stanislav Mitrakhovich, expert la Fondul Național de Securitate Energetică al Rusiei, Rusia nu mai are proiecte petroliere semnificative în Venezuela.

„Conform standardelor existente acum 10-15 ani, aceasta este acum o afacere relativ mică”, a declarat Mitrakhovich pentru cotidianul economic Kommersant. „Poate că au existat unele planuri strategice legate de influența Rusiei în această parte a lumii. Dar în ceea ce privește proiectele economice care vizează generarea de venituri semnificative, nu au mai rămas”.

Pe l âng ă produsele petroliere, Venezuela a achiziționat arme din Rusia, inclusiv sisteme portabile de apărare aeriană, tancuri și sisteme de apărare aeriană.

Importurile rusești au constat în principal din produse agricole precum cacao, cafea, fructe tropicale și băuturi alcoolice.

În ciuda retoricii administrației Trump conform căreia „aceasta este emisfera NOASTRĂ”, expertul industrial Maxim Khudalov a declarat pentru Kommersant că este puțin probabil ca Rusia să se retragă complet din regiune.

„Pe baza stării actuale a comunicărilor cu americanii, se pare că aceștia rămân deschiși cooperării, inclusiv cu Rusia”, a declarat Khudalov.

„ Dacă Trump eșuează sau se împotmolește, Putin va fi întărit ”

Deși consecințele economice specifice ale schimbării conducerii Venezuelei pentru Rusia rămân de văzut, Baunov a remarcat, de asemenea, că implicațiile politice pentru Moscova sunt la fel de incerte.

„Dacă Trump reușește să schimbe regimul nu doar în Venezuela, ci și în Iran, Putin va fi slăbit. Dacă Trump eșuează sau se împotmolește, Putin va fi întărit. S-ar putea chiar întâmpla să ajungă să aibă nevoie de o formă de ajutor din partea lui Putin”, a spus el.

„Problema cu astfel de operațiuni americane este asimetria lor: sunt posibile în această formă doar împotriva unor state slabe”, a a continuat Baunov.

„Venezuela este o țară foarte slabă… astfel de acțiuni tind să întărească ideea că cei puternici au dreptul asupra celor slabi”, a punctat Baunov, care a menționat și că, pentru Moscova, „colecția de precedente valoroase a crescut”.

