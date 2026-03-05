Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită

Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.

Roș-albii au deschis totuşi scorul, în minutul 27, când revelaţia Opruţ a centrat şi Alex Pop a înscris cu o lovitură de cap, la colţul lung.

„Putea să fie 5-0 sau 1-0. Până la urmă și echipele din ligile inferioare se mobilizează foarte bine. Știm cu toții cât de dificile pot fi, dacă nu dai 100% la fiecare fază.

Noi ne-am făcut treaba în teren. Am avut de câștigat un meci și am făcut-o! Cupa e un obiectiv clar al nostru, pentru că mai sunt două meciuri. Putem să avem un loc garantat în Europa.

În campionat traseul e mai greu. E o bătălie mult mai lungă. Vom lupta pentru asta și vom merge până la capăt!

Da, meciul cu Craiova va fi important și va fi un avantaj și un plus că vom juca pe Arena Națională, un stadion frumos, în fața propriilor suporteri”, a declarat Alex Pop la Digi Sport.

Fanii lui Dinamo și-au strâns steagurile și bannerele și au părăsit peluza în semn de protest față de conducerea clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Suporterii au fost nemulțumiți de faptul că Dinamo nu a permis Peluzei Sud să ocupe sectorul dedicat, acesta fiind rezervat celor aproximativ 40 de fani ai echipei din Buzău.

Semifinalele se joacă într-o singură manșă

Metalul Buzău a jucat 14 meciuri în actualul format al Cupei României, fiind învinsă doar de 3 ori: de CS Blejoi în 2022/2023, de Viitorul Ianca în 2023/2024 de Rapid în sferturile ediției 2024/2025 și de U Cluj în cea actuală, scrie ProSport.

U Cluj, FC Argeş, Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti sunt cele patru semifinaliste ale Cupei României Betano 2025/2026, acestea urmând să se dueleze astfel în următoarea fază a cursei spre trofeu.

FC Argeş – Universitatea Cluj

Dinamo – Universitatea Craiova

Partidele într-o singură manşă sunt programate pentru data de 22 aprilie, marea finală urmând să se joace la Sibiu la 13 mai 2026.