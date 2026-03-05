Prima pagină » Știri externe » Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone

Resturile unei drone interceptate de apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite deasupra capitalei Abu Dhabi au rănit șase persoane, a anunțat biroul de presă local.

„Autoritățile din Emiratul Abu Dhabi au intervenit în urma unui incident care a implicat căderea de resturi în două locații din zona ICAD 2, în urma interceptării cu succes a unei drone de către apărarea aeriană. Incidentul a dus la răni minore până la moderate ale șase cetățeni pakistanezi și nepalezi”, a declarat biroul de presă din Abu Dhabi într-un comunicat.

Ministerul Apărării din Emirate a raportat interceptarea unui număr record de proiectile, inclusiv 9 rachete balistice, 6 rachete de croazieră și 148 de drone lansate de Iran într-o singură zi. În total, sistemele de apărare din Emiratele Arabe au detectat peste 1.000 de drone de la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite.

