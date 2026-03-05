Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”

Într-o postare pe pagina de Facebook a USR Tineret, formațiunea a lansat o serie de acuzații grave la adresa fostului premier Victor Ponta, fără să prezinte însă, nicio dovadă concretă.

Reprezentanți ai tineretului USR o apără pe Oana Țoiu și spun că ministra susține desfășurarea unui proces corect, fără să implice privilegii sau pile pentru anumite persoane, doar pentru faptul că au legături cu personaje politice.

„Deci, pungașul Ponta încearcă să-și bage copilul „pe nașpa” în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia, bazându-se doar pe faptul că are pile? E vina Oanei Țoiu că vrea un proces corect? Asta reiese din toate goarnele sistemului. Pesediștii și auriștii arată încă o dată că ei vor să fie mai presus de oricine, lăsând în urmă restul oamenilor. Dacă vrem să trăim într-o țară normală, toți copiii trebuie să fie egali între ei, nu primească unii privilegii pentru că tatăl lor a fost pungaș-șef. Copiii specialilor noștri vor fi specialii copiilor noștri.”