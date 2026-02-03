Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de școli, grădinițe și alte instituții publice, au rămas fără căldură și apă caldă din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari către furnizorul local de agent termic, UTAA, dar și a obligațiilor financiare restante ale uzinei față de bugetul de stat și Complexul Energetic Oltenia. Datoriile asociațiilor de proprietari au o valoare cumulată de aproape 15 milioane de lei.

Directorul UATAA Motru, Gabriel Pleșa, a declarat că uzina are de încasat de la asociațiile de proprietari aproximativ 15 milioane de lei, cele la bugetul de stat sunt de 1,2 milioane de lei, iar cele către CEO sunt de 1 milion de lei. Din cauza lipsei de căldură din instituțiile școlare, Inspectoratul Școlar a luat hotărârea ca de marți să suspende cursurile fizice și să treacă la online.

„Suntem în situaţia de a nu putea furniza căldură, datoriile pe care le au către noi asociaţiile de proprietari sunt de 14,9 milioane de lei, datoriile pe care le avem noi la bugetul de stat sunt de 1,2 milioane de lei, avem datorii şi către CEO, de un milion de lei şi acolo să vedem dacă reuşim să deblocăm contractul de furnizare cărbune, că dacă nu reuşim să-l deblocăm pe acela, nu putem funcţiona. În mod normal, după lege, când temperaturile scad trei zile consecutiv sub zece grade, trebuia să începem furnizarea. Nici căldură şi nici apă caldă, instalaţia noastră este o instalaţie comună şi pentru vară şi pentru iarnă şi trebuie să facem trecerea de pe una pe alta, pe timp de vară funcţionăm cu un cazan de putere mai mică şi pe timp de iarnă cu un cazan cu o putere mult mai mare”, a transmis Gabriel Pleşa.

Gabriel Pleșa a menționat că pentru plata salariilor celor aproximativ 140 de angajați ai uzinei au fost virați bani de către Primăria Motru. Acesta a transmis că speră la un ajutor din partea Guvernului și spune că au fost făcute demersurile necesare pentru ca situația să se poată rezolva.

„Pentru plata salariilor ne-a ajutat primăria şi ne-a virat nişte bani în cont, am reuşit să plătim salariile, avem restanţe şi pe neturi şi acum cumulăm iar restanţe de o lună de zile. Avem aproximativ 140 de salariaţi. Apartamente sunt 4.023 plus toate instituţiile publice – şcoli, grădiniţe, Primărie, Judecătoria, Parchetul, Poliţia, Spitalul, plus alte societăţi comerciale care au contract cu noi”.

De asemenea, primarul municipiului Motru a afirmat că sumele care sunt încasate lunar de la asociațiile de proprietari sunt foarte mici în comparațiile cu datoriile pe carea acestea le înregistrează către UATAA Motru.

„Asociaţiile de proprietari n-au înţeles că trebuie colectat cât mai mult acele sume de la populaţie şi în continuare se încasează doar 100.000 de lei de la cele 17 asociaţii pe lună, o sumă foarte mică în comparaţie cu ce se facturează”, a transmis Cosmin Morgea, primarul municipiului Motru.

