Localnicii din Motru, județul Gorj, nu au apă și căldură de aproape două săptămâni și au ieșit să își strige disperarea în fața primăriei.

Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociațiile de proprietari, informează digi24.ro.

Oamenii cer măsuri urgente și spun că „nu este posibil să plătești toate dările la zi și să nu ai căldură în 2026”.

Primarul susține că a cerut ajutor la Guvern, dar, deocamdată, nu a primit un răspuns.

Peste 10.000 de oameni din Motru nu au apă caldă și căldură, deoarece furnizorul nu mai are bani să cumpere cărbune.

Localnicii spun că iau pe ei cele mai groase haine, pentru a face față frigului, deoarece nici aerotermele nu pot asigura căldura necesară, pe ger.

Mulți dintre ei au copii mici și s-au mutat la rude, în alte orașe.

12 grade în casă

O localnică spune că are 12 grade în casă, deși aeroterma merge non stop. Școlile și grădinițele care nu au sursă proprie de încălzire au mutat cursurile în online.

Potrivit unei alte femei din Motru, în școli a înghețat chiar și pasta în pix, iar profesorii au înghețat de frig.

Ce spune primarul din Motru

Edilul Motrului spune că a cerut ajutor la Guvern, fără succes.

„Toate aceste documente sunt solicitari transmise către instituțiile statului: Consiliul Județean, Prefectură, Guvern. Ultima solicitare – aveam speranța că se va lua în calcul ieri (n. red. joi), în ședința de Guvern”, a declarat, pentru Digi24, Cosmin Morega, primarul orașului Motru.

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru are nevoie de 16 milioane de lei, pentru a relua furnizarea căldurii. Directorul societății afirmă că a ajuns în impas din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari, care s-ar situa la 15 milioane de lei.

