„Cum se va transforma accesul la hrană, apă și energie în următoarele decenii? Un nou studiu realizat de cercetătorii MIT sugerează că răspunsurile ar putea fi foarte variate, în funcție de regiune, resurse și venituri.

Diferențe dramatice de costuri între bogați și săraci în 2050

Bazându-se pe modele extinse ale unor scenarii diferite privind resursele planetei, studiu citat de phys.org arată că, în unele regiune, oamenii cu venituri mici ar putea cheltui 50% din bani pe mâncare, până în 2050, față de cei cu venituri mari, care ar urma să cheltuiască 5% pe alimente, în anumite zone.

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„În multe din aceste scenarii, grupurile cu venituri mici se confruntă cu o insecuritate financiară mult mai mare”, spune Jennifer Morris, cercetător în cadrul MIT Center for Sustainability Science and Strategy și MIT Energy Initiative și co-autoare a acestui studiu.

Rezultatele, subliniază aceasta, pot fi evaluate de politicienii din diverse țări, pentru a înțelege riscurile pe termen lung.

„Orice lucru care îți ia 50% din venit îți destabilizează toată viața, deoarece îți lasă puține resurse pentru nevoile critice și de bază de fiecare zi”, spune Morris.

Proiecții: Apă, hrană, energie

Studiul se concentrează asupra proiecției viitoare privind accesul la alimente, apă și energie, bazându-se pe variația pe termen lung a zeci de factori majori, de la condițiile economice și producția agricolă, până la condițiile de comerț, clima, utilizarea terenurilor și altele.

„Acest studiu arată că nu există un singur factor care să influențeze insecuritatea privind hrana, energia și apa”, spune Gi Joo Kim, cercetător la Tulane University și co-autor al studiului.

„Venitul este important, dar condițiile regionale, folosința pământului, sistemele energetice, disponibilitatea apei și comportamentul consumatorului, toate definesc riscurile pe care oamenii le înfruntă”.

Pentru guverne, adaugă el, „asta înseamnă că trebuie să se gândească la combinațiile de factori, care generează vulnerabilitate în fiecare regiune”.

Lucrarea, intitulată „Identificarea incertitudinilor cheie și a factorilor determinanți ai rezultatelor viitoare privind securitatea resurselor printr-un ansamblu de scenarii multisectoriale”, apare în revista Earth’s Future.

Pe lângă Morris și Kim, printre autori se numără Brian O’Neill, specialist în științe ale pământului la Laboratorul Național Pacific Northwest; Marshall Wise, inginer de sisteme la Laboratorul Național Pacific Northwest; John Weyant, profesor de științe și inginerie managerială la Universitatea Stanford; și Jonathan Lamontagne, profesor asociat de inginerie civilă și de mediu la Universitatea Tufts.

Median resource security outcomes in 2050. Credit: Earth’s Future (2026). DOI: 10.1029/2025ef007585

Cum funcționează Modelul de Analiză a Schimbărilor Globale (GCAM)

Pentru a realiza studiul, cercetătorii au adoptat un cadru existent în domeniu, Modelul de Analiză a Schimbărilor Globale (GCAM) versiunea 7.1, care reprezintă interacțiunile dintre energie, economii, apă, terenuri și climă, împărțind lumea în 32 de regiuni, 235 de bazine hidrografice și 384 de regiuni de utilizare a terenurilor și efectuând ajustări pentru aspecte precum prețurile estimate ale mărfurilor în timp.

Grupul de cercetare a utilizat 12 variabile principale legate de disponibilitatea resurselor, inclusiv populația, PIB-ul, distribuția veniturilor, intensitatea emisiilor de carbon, utilizarea terenurilor, comerțul agricol, scenarii multiple de consum de energie, proiecții multiple de utilizare a apei și multe altele. Aceștia au efectuat simulări pentru 3.735 de scenarii diferite care implică acești factori pentru a înțelege mai bine gama de rezultate posibile în materie de resurse până în 2050.

Cea mai acută insecuritate alimentară

În linii mari, modelarea descoperă unele variații regionale semnificative. În 2050, insecuritatea alimentară ar putea fi cea mai acută în anumite părți ale Africii Subsahariene, în timp ce insecuritatea energetică ar putea fi cea mai acută pentru locuitorii cu venituri mici din unele părți ale Asiei, Europei de Est și Orientului Mijlociu.

Însă, în cadrul oricărei regiuni, pot exista încă variații substanțiale în ceea ce privește securitatea resurselor. În Africa de Sud, modelarea sugerează că cei mai săraci 10% din populație, ca venit, ar putea cheltui 49,6% din venitul lor pe alimente, comparativ cu doar 5,5% pentru cei mai bogați 10% din populație. În Africa de Vest și de Est, povara alimentară estimată pentru cei mai săraci 10% din populație, în ceea ce privește veniturile, este de 48,4%, respectiv 42,5%.

Pentru a înțelege potențiala schimbare pe care o reprezintă acest lucru în timp, cercetătorii au comparat rezultatele cu datele din 2015 din modelul GCAM. Pentru grupul cu cele mai mici venituri din Africa de Vest, în 2015, povara alimentară medie a fost de aproximativ 25% din venit, comparativ cu estimările pentru 2050, care variază între aproximativ 20% și 75% din venit.

În sudul Africii, grupul cu cele mai mici venituri cheltuia 20% din bani pe mâncare, în 2015, dar povara va crește la 25%-60% din venituri.

Europa de Est: Povară energetică de 11,3% din venit

În ceea ce privește energia, variația în funcție de venit este, de asemenea, evidentă. În unele părți ale Orientului Mijlociu, de exemplu, povara energetică rezidențială în 2050 este estimată la doar 1,7% pentru categoria de venit cea mai mare, dar la 18,9% pentru categoria de venit cea mai mică; în Europa de Est, povara energetică ajunge la 11,3% din venit pentru categoria de venit cea mai mică, rămânând în același timp sub 5% pentru categoria de venit cea mai mare.

„Mediile regionale pot face ca viitoarele riscuri legate de securitatea resurselor să pară mai ușor de gestionat decât sunt în realitate”, spune Kim. „Aceasta înseamnă că analizele care se opresc la medie ar putea omite exact populațiile cele mai vulnerabile la schimbările viitoare.”

Desigur, așa cum subliniază cercetătorii, există multe incertitudini în ceea ce privește accesul la resurse, iar incertitudinea face întotdeauna parte din modelarea economiei și resurselor globale. Totuși, ei cred că aceste tipuri de proiecții pot oferi o perspectivă mai detaliată asupra condițiilor sociale în 2050 decât cea disponibilă anterior.

„Domenii de îngrijorare”

„Cel puțin, evidențiază domeniile de îngrijorare și arată că acestea diferă în diferite părți ale lumii”, spune Morris.

„Unul dintre rezultatele acestui tip de studiu este de a cartografia acest lucru și de a oferi acest tip de perspectivă. Acest lucru poate, de asemenea, să informeze concentrarea studiilor ulterioare asupra regiunilor și preocupărilor specifice.”

Cercetătorii cred, de asemenea, că rezultatele vor oferi o nouă foaie de parcurs pentru factorii de decizie politică care ar putea fi preocupați de furnizarea de resurse pe termen lung în întreaga lor societate. Deși existența unor noi proiecții este valoroasă, modelarea îi ajută, de asemenea, pe analiști și factorii de decizie politică să vadă ce factori influențează cel mai clar rezultatele viitoare ale resurselor.

„Metoda noastră a fost concepută pentru a identifica condițiile care produc rezultate diferite în materie de securitate a resurselor, mai degrabă decât pentru a prezice un viitor cel mai probabil”, spune Kim.

„Este o abordare diferită a scenariilor față de cea pe care o vedem de obicei”, adaugă Morris.

„Abordarea și metoda au fost atractive pentru oameni deoarece au o gamă largă de utilizări și aplicații.”

Sursa foto: Envato (ilustrativ)