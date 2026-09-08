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Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga

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Victor Ponta susține că atacurile la adresa judecătorului Curții Constituționale Cristian Deliorga, după ce acesta a călătorit cu un avion privat spre Mykonos, au fost lansate abia acum pentru a „compensa” criticile recente la adresa judecătoarei Simina Tănăsescu, cu care premierul demis Ilie Bolojan s-a întâlnit în biroul lui Mircea Abrudean. Fostul premier afirmă că, în opinia sa, cazul lui Deliorga a fost readus în atenția publică la două luni după deplasare tocmai pentru ca reprezentanții USR să aibă „ce să zică”.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și mai mulți politicieni și oameni de afaceri au călătorit spre Mykonos. Deplasarea a avut loc pe 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României, cu scopul declarat al unei întâlniri de afaceri.

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Ce spune Victor Ponta despre controversa iscată în jurul judecătorului CCR Cristian Deliorga

În acest context, Victor Ponta consideră că momentul în care informațiile despre deplasarea lui Deliorga au devenit subiect de controversă nu este întâmplător.

„Evident că atacul este pe un judecător de la Curte, ca să compenseze atacul, că n-a venit din senin atacul la Deliorga, a venit în ziua în care era atacul pe doamna Tănăsescu. A fost stârnit la două luni după, ca să compenseze, să aibă și ei ce să zică, USR-iștii, ce să zică?”, a declarat Ponta, la B1 TV.

Fostul premier a făcut referire și la cazul judecătoarei Simina Tănăsescu, susținând că, dacă deplasarea lui Deliorga cu o persoană privată este considerată problematică, atunci ar trebui analizată și situația acesteia.

În același timp, vreau să spun un lucru: că, din susținerea lor… Dacă e rău că Deliorga a mers o zi cu o persoană privată, atunci e rău și ce a făcut Simina Tănăsescu. Nu poate fi doar unul vinovat, trebuie să fie doi, să fie vinovați”, a afirmat Victor Ponta.

Potrivit lui Ponta, cazul lui Deliorga nu a fost discutat în urmă cu două-trei luni deoarece, în opinia sa, s-ar fi așteptat momentul potrivit pentru ca informațiile să fie folosite în contextul disputelor politice actuale.

„De asta nu s-a vorbit până acum, pentru că s-a așteptat momentul ăsta. De aia nu s-a vorbit, aia era acum două-trei luni”, a mai spus Ponta.

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