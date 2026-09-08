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Proteste în Germania după scorul istoric al AfD. Partidul de dreapta se apropie de noi alegeri regionale

Proteste în Germania după scorul istoric al AfD. Partidul de dreapta se apropie de noi alegeri regionale
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Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din Germania pentru a protesta față de AfD, după ce partidul a obținut un rezultat record în alegerile din Saxonia-Anhalt. Cu mai puțin de două săptămâni înaintea unor noi alegeri regionale, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest, adversarii formațiunii avertizează asupra riscului ca aceasta să ajungă la guvernare într-un land german.

Mii de oameni au protestat la Berlin

La Berlin, aproximativ 5.000 de persoane, potrivit poliției, s-au adunat la Poarta Brandenburg pentru un miting pro-democrație și împotriva AfD. Organizatorii au estimat participarea la peste 14.000 de persoane.

Manifestanții au denunțat politica formațiunii de dreapta, inclusiv propunerile privind deportarea unui număr mare de solicitanți de azil și reducerea sprijinului public pentru energia regenerabilă și serviciile publice de radiodifuziune, relatează The Guardian.

În mulțime au fost afișate mesaje precum „Fascismul nu este o alternativă” și „Istoria este cu ochii pe noi”.

Proteste au avut loc și în alte orașe germane, printre care Potsdam, Münster, Göttingen, Dresda, Aachen, Bamberg, Darmstadt și Halberstadt. La Halle, al doilea oraș ca mărime din Saxonia-Anhalt, organizații ale societății civile și grupuri de stânga au organizat o tabără de protest încă din ziua alegerilor.

AfD, rezultat record în Saxonia-Anhalt

Protestele au loc după victoria categorică a AfD în alegerile regionale de duminică din Saxonia-Anhalt. Formațiunea a obținut aproape 44% din voturi, cel mai bun rezultat al său într-un scrutin regional.

Rezultatul a apropiat partidul de obținerea majorității necesare pentru formarea unui guvern. AfD mai are nevoie de doar trei mandate pentru a putea încerca să formeze un executiv condus de candidatul său, Ulrich Siegmund.

Jens-Christian Wagner, directorul memorialului fostului lagăr de concentrare nazist Buchenwald, a calificat rezultatul drept unul alarmant și a avertizat că ascensiunea AfD nu ar trebui privită cu resemnare.

„Nu ar trebui acceptat în tăcere”, a spus Wagner în fața participanților la protestul de la Berlin.

„Nu vom începe să ne categorisim vecinii”

La manifestație au participat și activiști politici din landurile în care urmează să aibă loc alegeri.

Max Schneller, în vârstă de 17 ani, membru al partidului de stânga Die Linke din Saxonia-Anhalt, a declarat că activiștii vor încerca să împiedice orice eventual guvern AfD să adopte măsuri împotriva minorităților.

„Nu vom începe să ne categorisim vecinii în funcție de originea, religia sau culoarea pielii”, a spus el, în aplauzele participanților.

Serviciul german de informații interne, Bundesamt für Verfassungsschutz, a clasificat începând din 2023 filiala AfD din Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta, considerând că aceasta reprezintă o amenințare pentru ordinea democratică.

AfD conduce în sondajele din Mecklenburg-Pomerania de Vest

Următoarele alegeri regionale vor avea loc pe 20 septembrie, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD conduce în sondaje, cu aproximativ 35% din intențiile de vot. Social-democrații din SPD, partidul premierului landului, Manuela Schwesig, au recuperat însă puternic în ultimele luni și sunt creditați în prezent cu peste 30%.

În cazul în care rezultatul alegerilor nu va permite formarea unei majorități clare, partidele tradiționale ar putea fi nevoite să negocieze din nou pentru formarea unei coaliții fără AfD.

Luptă strânsă pentru Berlin

Situația este mai echilibrată în capitala Germaniei, unde mai multe formațiuni se află la mică distanță unele de altele în sondaje.

CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, conduce cu aproximativ 20% din intențiile de vot. Este urmat de Die Linke și AfD, în timp ce SPD și Verzii sunt creditați fiecare cu aproximativ 15%.

Berlinul este în prezent condus de o coaliție formată din CDU și SPD.

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