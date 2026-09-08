Prima pagină » Actualitate » Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic

Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic

Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a distribuit pe Facebook o fotografie trucată în care liderii politici Sorin Grindeanu și George Simion apar ținându-se în brațe, în pat. Imaginea a fost folosită de liberal pentru a critica apropiere dintre PSD și AUR. Derapajul liderului PNL vine la doar câteva luni de la momentul în care formațiunea sa a sesizat CNCD într-un caz similar, în care protagoniștii unei poze create cu ajutorul inteligenței artificiale erau Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Fotografia a fost însoțită de un mesaj în care Gigel Știrbu vorbește despre o „alianță toxică PSD – AUR”, în contextul susținerii reciproce a candidaților pentru conducerea TVR și Radio România. Postarea vicepreședintelui PNL nu a rămas doar pe pagina sa de Facebook. Marți, imaginea a fost distribuită și în grupurile de comunicare ale Partidului Național Liberal.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Întrebat ce a vrut să sugereze prin publicarea unei astfel de imagini, Știrbu a declarat că nu vede nicio problemă în alegerea fotografiei. Acesta a explicat că i s-a părut pur și simplu „haioasă”, motiv pentru care a decis să o preia.

„N-am vrut să spun nimic, doar să subliniez apropierea dintre cele două partide – iar ei doi sunt președinții partidelor. Trebuia să caut o fotografie care să placă cuiva anume? Am găsit o fotografie haioasă pe net și am preluat-o. Care e problema? La ce vă gândiți, că nu înțeleg?”, a declarat Gigel Știrbu, pentru HotNews.

  • În cazul imaginii cu Bolojan și Fritz, reprezentanții CNCD au transmis, potrivit sursei citate, că materialul ar putea ridica inclusiv problema unei posibile „lezări a demnității umane”.

PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic

Situația este cu atât mai controversată cu cât PNL a sesizat, în urmă cu doar câteva luni, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării într-un caz asemănător. În luna mai, o autoutilitară cu afișaj publicitar a fost surprinsă difuzând o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care Ilie Bolojan și Dominic Fritz apăreau sărutându-se. Potrivit șefului CNCD, instituția a fost sesizată atunci de PNL.

„Conceptul de discriminare presupune îndeplinirea a două condiții simultane: să fie vorba de un drept încălcat – în cazul acesta, ar putea fi interpretat ca o lezare a demnității umane – și, al doilea element, obligatoriu de bifat, să fie în baza unui criteriu protejat de lege. Conform unor interpretări, ar putea fi vorba de acest lucru – fără să am intenția de a mă antepronunța”, a explicat vicepreședintele interimar al CNCD Cătălin Raiu, potrivit sursei citate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
21:55
Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
REACȚIE Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
21:43
Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
MARIUS TUCĂ SHOW Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
21:39
Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
21:16
Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
FLASH NEWS Jurnalista Sorina Matei a preluat șefia TVR formal. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
20:33
Jurnalista Sorina Matei a preluat șefia TVR formal. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
NEWS ALERT Curtea de Apel București îl trimite după gratii pentru 30 de zile pe rusul instruit să facă diversiuni în România
20:23
Curtea de Apel București îl trimite după gratii pentru 30 de zile pe rusul instruit să facă diversiuni în România
Mediafax
Nicușor Dan, cerere ȘOCANTĂ! 20 de militari români, trimiși în Franța și Marea Britanie pentru Ucraina
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții
Mediafax
EXCLUSIV. Iarna care vine pune România la încercare! Cristian Bușoi explică cât de grea va fi
Click
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
O noapte scăldată în sânge la Belgrad. Asasinatul care a schimbat istoria Serbiei
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”

Cele mai noi

Trimite acest link pe