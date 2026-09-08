Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a distribuit pe Facebook o fotografie trucată în care liderii politici Sorin Grindeanu și George Simion apar ținându-se în brațe, în pat. Imaginea a fost folosită de liberal pentru a critica apropiere dintre PSD și AUR. Derapajul liderului PNL vine la doar câteva luni de la momentul în care formațiunea sa a sesizat CNCD într-un caz similar, în care protagoniștii unei poze create cu ajutorul inteligenței artificiale erau Ilie Bolojan și Dominic Fritz.
Fotografia a fost însoțită de un mesaj în care Gigel Știrbu vorbește despre o „alianță toxică PSD – AUR”, în contextul susținerii reciproce a candidaților pentru conducerea TVR și Radio România. Postarea vicepreședintelui PNL nu a rămas doar pe pagina sa de Facebook. Marți, imaginea a fost distribuită și în grupurile de comunicare ale Partidului Național Liberal.
Întrebat ce a vrut să sugereze prin publicarea unei astfel de imagini, Știrbu a declarat că nu vede nicio problemă în alegerea fotografiei. Acesta a explicat că i s-a părut pur și simplu „haioasă”, motiv pentru care a decis să o preia.
„N-am vrut să spun nimic, doar să subliniez apropierea dintre cele două partide – iar ei doi sunt președinții partidelor. Trebuia să caut o fotografie care să placă cuiva anume? Am găsit o fotografie haioasă pe net și am preluat-o. Care e problema? La ce vă gândiți, că nu înțeleg?”, a declarat Gigel Știrbu, pentru HotNews.
Situația este cu atât mai controversată cu cât PNL a sesizat, în urmă cu doar câteva luni, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării într-un caz asemănător. În luna mai, o autoutilitară cu afișaj publicitar a fost surprinsă difuzând o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care Ilie Bolojan și Dominic Fritz apăreau sărutându-se. Potrivit șefului CNCD, instituția a fost sesizată atunci de PNL.
„Conceptul de discriminare presupune îndeplinirea a două condiții simultane: să fie vorba de un drept încălcat – în cazul acesta, ar putea fi interpretat ca o lezare a demnității umane – și, al doilea element, obligatoriu de bifat, să fie în baza unui criteriu protejat de lege. Conform unor interpretări, ar putea fi vorba de acest lucru – fără să am intenția de a mă antepronunța”, a explicat vicepreședintele interimar al CNCD Cătălin Raiu, potrivit sursei citate.