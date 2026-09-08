Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale ale votanților AUR. Jurnalistul susține că suveraniștii au fost radicalizați de atitudinea devalorizantă a fanilor USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Suveraniștii s-au radicalizat la atitudinea fanilor USR-iști care i-au disprețuit”

Invitat la Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, Radu Herjeu susține că susținătorii AUR au fost radicalizați de acțiunile „talibanilor” din USR. Atitudinea disprețuitoare a unor membri USR, adaugă acesta, a făcut ca electoratul AUR să se radicalizeze în opinii. Jurnalistul precizează că era de așteptat o astfel de schimbare.

„Talibanii AUR-iști au fost radicalizați de talibanii USR-iști. Pentru ca talibanii USR-iști s-au mobilizat primii. Ei au fost stimulați primii să devină o astfel de grupare încă de acum 10 ani. La modul lor de a acționa, nu al USR-ului. Suveraniștii s-au radicalizat la atitudinea fanilor USR-iști care i-au disprețuit și i-au tratat întotdeauna ca pe ultimii oameni. Și era de așteptat să existe o astfel de radicalizare în rândul lor.”, explică jurnalistul.

Este USR un partid extremist? Opinia lui Radu Herjeu

Jurnalistul delimitează extremiștii din USR de partid ca entitate. Acesta afirmă că nu este o etichetă care trebuie pusă întregului partid, ci doar „talibanilor” USR-iști. Scriitorul susține, totuși, că membrii importanți ai partidului au o mentalitate extremistă.

„Nu aș pune această etichetă pe un întreg partid care are mii, zeci de mii de membri și unde probabil cei mai mulți bănuiesc că sunt niște cetățeni normali. Dar au câteva persoane cu unele mentalități de tip extremist. Și nu sunt membri neimportanți. Dar n-aș pune această etichetă pe tot partidul. Talibanii lor sunt extremiști.”, menționează scriitorul.

„Nu s-a radicalizat nimeni la Barna, hai să fim serioși. Barna a fost caraghios”

Radu Herjeu susține că nimeni nu s-a radicalizat din cauza lui Barna. Acesta vorbește și despre „ultra-radicalizarea” membrilor USR. Jurnalistul susține că „talibanii” din USR au simțit că pierd controlul în mediul online, că nu mai sunt singurii care influențează opinia publică pe rețelele de socializare. „Nucleul acesta dur al USR”, adaugă scriitorul, „s-a ultra-radicalizat pentru că deja se simte în inferioritate”. Herjeu precizează și că, statistic vorbind, tabăra suveranistă este mai numeroasă decât susținătorii USR-ului.

„Nu s-a radicalizat nimeni la Barna, hai să fim serioși. Barna a fost caraghios. Dacă mai era posibil, talibanii USR-iști s-au ultra-radicalizat odată cu momentul în care au constatat că nu mai sunt singuri. Statistic, tabăra suveranistă în România este mult mai numeroasă decât tabăra USR-istă. Se vede și în rezultatul alegerilor. Nucleul acesta dur al USR s-a ultra-radicalizat pentru că deja se simte în inferioritate. Nu mai are puterea absolută în online.”, afirmă Herjeu.

Electoratul AUR vs electoratul USR

La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, AUR a obținut 18,01% la Camera Deputaților, respectiv 18,30% la Senat, în timp ce USR a obținut doar 12,40%, respectiv 12,26%. În cifre absolute, AUR a avut aproximativ 1,67 milioane de voturi la Camera Deputaților, față de 1,15 milioane pentru USR. La alegerile prezidențiale din 2025, comparația dintre AUR și zona politică reprezentată de Nicușor Dan a devenit și mai clară. În primul tur, George Simion a obținut 40,96% dintre voturi, în timp ce Nicușor Dan a obținut 20,99%.

Un sondaj INSCOP arată consolidarea AUR în preferințele electorale. În septembrie 2025, formațiunea era cotată la 40,8%, în creștere de la 38,1% în mai. În ianuarie 2026, AUR ajungea la 40,9%, cel mai ridicat nivel din seria de măsurători prezentată de INSCOP pentru perioada respectivă.