Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj de avertizare legat de victoria AfD din Saxonia Anhalt. Acesta a atras atenția că scrutinul din Germania reprezintă un semnal critic pentru viitorul Uniunii Europene. Politicianul a subliniat că birocrația excesivă, dependența industrială de puteri externe și scăderea nivelului de trai generează o criză politică fără precedent. Acesta a pus accentul în mesajului pe faptul că Uniunea Europeană nu ascultă nemulțumirile oamenilor, ceea ce duce la pierderea încrederii.

Rareș Bogdan avertizează Bruxelles-ul: „Nemulțumirea cetățenilor și ascensiunea partidelor anti-sistem pot pune presiune tot mai mare pe proiectul european”

Rareș Bogdan a transmis un mesaj destul de dur către conducerea Uniunii Europene. Acesta spune că Bruxelles-ul trebuie să fie atent la nemulțumirea oamenilor și să înțeleagă faptul că Europa se schimbă. Atunci când vorbește despre „clopotul de alarmă”, se referă la faptul că rezultatele alegerilor din anumite regiuni ale Germaniei ar trebui să fie un semnal pentru politicienii europeni. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de modul în care sunt luate unele decizii, de numărul mare de reguli și de faptul că uneori politicile europene par foarte îndepărtate de problemele reale ale cetățenilor.

Prin expresia „nu mai acceptă să achite factura birocraților”, Rareș Bogdan critică ceea ce consideră a fi o birocrație europeană excesivă. Europarlamentarul susține că oamenii nu vor să suporte la nesfârșit costurile unor decizii luate de politicieni și funcționari care nu văd întotdeauna efectele acestor decizii asupra vieții de zi cu zi.

Europarlamentarul a atras atenția și asupra creșterii partidelor populiste și anti-sistem. Mesajul său este că aceste partide nu apar din senin. Ele câștigă teren atunci când oamenii sunt dezamăgiți, se simt neascultați și consideră că nivelul lor de trai nu se îmbunătățește suficient. Rareș Bogdan a mai avertizat că, dacă Uniunea Europeană nu ascultă nemulțumirile cetățenilor și nu își adaptează politicile, poate ajunge să piardă încrederea oamenilor.

„Ce riscă Bruxelles-ul: replicarea lecției politice din Saxonia-Anhalt la scara întregului eurosistem. Am spus-o acum câțiva ani, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg: cine nu pricepe că lumea se schimbă și nu mai acceptă să achite factura birocraților, va dispărea! Dacă nici acum nu sună clopoțelul de alarmă pentru eurosistem, riscăm să sune clopotul de înmormântare”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan.

Europarlamentarul leagă rezultatul electoral de frustrările economice acumulate în estul Germaniei

Rareș Bogdan a adăugat că rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt este mai mult decât un simplu rezultat electoral și reprezintă un semnal de alarmă pentru Germania și Europa. El amintește importanța istorică a regiunii, de unde provin personalități precum Martin Luther, Bismarck, Nietzsche și Hans-Dietrich Genscher, pentru a arăta că Saxonia-Anhalt a fost de-a lungul timpului un loc al unor schimbări și transformări importante.

Europarlamentarul a făcut legătura între trecut și prezent și a susținut în postarea sa că problemele și diferențele economice dintre estul și vestul Germaniei, accentuate după reunificarea din 1990, nu au fost niciodată complet rezolvate. În opinia sa, aceste inechități au alimentat frustrarea oamenilor și au contribuit la rezultatul electoral de acum.

Rareș Bogdan consideră că votul din Saxonia-Anhalt trebuie privit ca un avertisment pentru politicieni: atunci când diferențele sociale și economice se adâncesc, iar oamenii se simt neascultați, nemulțumirea se poate transforma într-un vot împotriva partidelor tradiționale și a sistemului politic.

„Deci a fost o frustrare acumulată în timp, la care Alice Weidel și Ulrich Sigmund au adăugat elemente emoționale legate de religie, familie tradițională, Ucraina”

Rareș Bogdan explică faptul că, după reunificarea Germaniei din 1990, partea de est a țării a trecut printr-o perioadă economică dificilă. Multe fabrici au fost închise sau privatizate, industria a slăbit, iar regiunea a rămas cu salarii și pensii mai mici și cu o dependență mare de subvenții. În cazul Saxoniei-Anhalt, aceste probleme economice s-au menținut în timp și au alimentat nemulțumirea oamenilor.

„1990: competitivitatea industriei din Germania de Est a căzut, au fost privatizări forțate, dezindustrializare, transformare în piață pentru Vest. Regiunea a rămas dependentă de subvenții, salariile și pensiile erau mici, clasa de mijloc gâfâia. Mai departe: energia ieftină din Rusia, pe care a mizat pentru garantarea păcii și alimentarea mașinii de export germane, s-a scumpit. Saxonia-Anhalt a rămas tot săracă. Și șomeră, și dependentă, și cu banii numărați”, susține Rareș Bogdan.

El susține că această nemulțumire acumulată de-a lungul anilor a contribuit la rezultatul alegerilor. În campanie, reprezentanții AfD au folosit și teme care stârnesc emoții, precum familia tradițională, religia și războiul din Ucraina, însă Rareș Bogdan consideră că acestea nu au fost principala cauză a votului. În opinia sa, oamenii au votat în primul rând pe fondul frustrărilor economice și al sentimentului că regiunea lor a rămas în urmă față de restul Germaniei.

„ Pensia de 1750 de euro în Saxonia Anhalt, față de 1850 în restul Germaniei, sau 2750 de euro salariul mediu, tot cu 100 de euro mai mic ca în celelalte landuri, nu puteau justifica, totuși, acest scor. Deci a fost o frustrare acumulată în timp, la care Alice Weidel și Ulrich Sigmund au adăugat elemente emoționale legate de religie, familie tradițională, Ucraina”, a relatat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan avertizează Bruxelles-ul asupra creșterii nemulțumirii europenilor

Rareș Bogdan consideră că ascensiunea AfD nu este întâmplătoare, ci este rezultatul unei nemulțumiri acumulate în rândul oamenilor. El susține că politicienii europeni trebuie să înțeleagă mai bine problemele reale ale cetățenilor și să nu ia decizii doar de la nivelul instituțiilor europene, fără să țină cont de situația din fiecare țară. Rarareș Bogdan e de părere că există o diferență prea mare între ceea ce se decide la Bruxelles și ceea ce oamenii trăiesc în viața de zi cu zi.

Europarlamentarul atrage atenția că această problemă este importantă și pentru România, unde diferențele de dezvoltare față de statele occidentale sunt încă mari. El consideră că promisiunea că piața liberă și integrarea europeană vor elimina automat aceste diferențe nu s-a îndeplinit în totalitate, iar oamenilor le este tot mai greu să accepte explicații atunci când realitatea pe care o văd în jur este diferită de ceea ce li se spune.

„Mișcarea/ideologia AfD nu este un accident. (…) Dar după mine, este și o lecție pentru Bruxelles că între decizia tehnocrată și realitatea din teren există un mare decalaj. Replicarea la scară europeană a rețetei unificării germane n-a ținut. Integrarea monetară (nu e cazul la toți), reglementări la 180 de grade de obiceiul locului, reglementări rapide care le modifică mereu pe precedentele, plus (cireașa de pe tort salvatoare, mirajul) promisiunea că piața liberă va nivela diferențele istorice, decalajul cumplit. Pentru noi, românii, zeci de ani de decalaj sunt greu de dus. Cum să le explici oamenilor că ceea ce văd prin geam chiar există?”, a adăugat europarlamentarul.

Rareș Bogdan atrage atenția asupra dependenței Europei de China Rareș Bogdan susține că Uniunea Europeană a ajuns să depindă foarte mult de alte țări pentru produse și resurse importante. El indică în special dependența de China pentru materii prime, componente pentru energia verde, produse farmaceutice și magneți folosiți în mașinile electrice și turbine. În același timp, europarlamentarul susține că Europa depinde de Statele Unite pentru o mare parte din infrastructura digitală și de țările asiatice pentru numeroase produse, de la haine și electronice până la nave comerciale. În opinia sa, această situație reprezintă o vulnerabilitate pentru Europa, deoarece Uniunea nu mai produce suficient de multe lucruri esențiale și ajunge să depindă de alte state. Rareș Bogdan recunoaște că Europa are în continuare domenii în care este puternică, precum producția de alimente, tehnologia pentru fabricarea cipurilor, medicamentele și vaccinurile de înaltă puritate, navele de croazieră și echipamentele medicale, însă multe dintre acestea sunt produse scump și nu pot acoperi toate nevoile europenilor. „UE depinde masiv de China (98%) pentru materii prime critice și pământuri rare, tot de China (peste 90%) pentru componentele energiei verzi finite, tot de China (60-80%) pentru substanțe active farmaceutice, de SUA (80%) pentru infrastructura digitală, cloud, AI. Peste 80% din confecții vin din Asia, peste 90% din navele comerciale de volum vin din China și Coreea de Sud, 100% dependență de Asia la electronice de larg consum, 90% din magneții pentru mașini electrice și turbine sunt din China. Cărbune, țiței, gaz natural, materiale plastice, polimeri”, a mai spus Rareș Bogdan. Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! În încheierea mesajului, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a transmis că rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt reprezintă un semnal de alarmă pentru Europa și a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze din nou pe bunăstarea cetățenilor. „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial: bunăstarea oamenilor care trăiesc aici. Dacă nu, ne vom aminti cu drag de UE ca de cel mai frumos proiect politic al tuturor timpurilor, ruinat de birocrați cărora nu le-a plăcut prea tare cartea. Mai ales cea de istorie”, și-a încheiat mesajul Rareș Bogdan.

Partidul Alternativa pentru Germania a înregistrat o victorie categorică în landul Saxonia-Anhalt

La alegerile regionale desfășurate în Saxonia-Anhalt, formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe primul loc cu 45,4% din sufragii și a obținut 39 de mandate în parlamentul regional. Rezultatul marchează o ascensiune masivă față de scrutinul din 2021, când partidul a obținut 20,8% din voturi.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a coborât la 17,2% din voturi și 15 mandate, după ce la alegerile anterioare a înregistrat 37,1%. Partidul Social-Democrat (SPD) a întrunit 9,3% din opțiuni, Verzii au obținut 8,9%, iar Die Linke a adunat 8,6%, fiecare cu câte 8 reprezentanți. Alianța Sahra Wagenknecht a obținut 5,3% și 5 fotolii parlamentare, pe fondul unei prezențe la vot de 77,8% din totalul de 1,7 milioane de cetățeni cu drept de vot.