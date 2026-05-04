Prima pagină » Știri externe » Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Ruxandra Radulescu
Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Elon Musk a adăugat un comentariu pe platforma X la un clip în care era prezentată Salina Slănic Prahova. Videoclipul cu galeriile  subterane ale salinei din România devenit imediat viral.

Într-un film prezentat pe platforma X, Mina Unirea din Slănic Prahova este comparată cu Minele din Moria din celebra trilogie Stăpânul Inelelor, realizată după romanul lui J.R.R. Tolkien.

Postarea a fost făcută pe contul „Tolkien Universe”, unde au fost distribuite imagini cu galeriile de sare din județul Prahova.

„Salina Slănic din România este cel mai apropiat lucru de Minele din Moria de pe Pământ.”, a fost descrierea cu trimitere la „Stăpânul Inelelor”.

Elon Musk a preluat postarea și a adăugat un comentariu scurt, dar care a adunat imediat mii de aprecieri.

„Wow!”, a fost comentariul miliardarului.

Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Salina Slănic (Mina Unirea), situată la aproximativ 100 de kilometri de București. Are 14 camere trapezoidale masive care ating înălțimi de până la 54 de metri.

Salina Slănic este recunoscută pentru microclimatul său constant și sănătos, fiind utilizată atât ca obiectiv turistic, cât și ca sanatoriu. Geologii confirmă că structura de la Slănic Prahova este una dintre puținele din lume care permite o astfel de arhitectură industrială grandioasă semănând oarecum cu celebrele mine imaginate de Tolkien.

VIDEO: @tolkienzone /FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
10:00
Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
ALERTĂ Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
09:43
Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
POLITICĂ Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
09:02
Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
CONTROVERSĂ Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
08:29
Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
FLASH NEWS Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
08:10
Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
ULTIMA ORĂ Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
08:00
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Misterul unui Audi cu Check Engine aprins: dealerul nu găsește problema reală, dar un mecanic independent vine cu o soluție
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Universul s-ar putea sfârși mai devreme decât s-a crezut, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe