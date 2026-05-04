Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră

Elon Musk a adăugat un comentariu pe platforma X la un clip în care era prezentată Salina Slănic Prahova. Videoclipul cu galeriile subterane ale salinei din România devenit imediat viral.

Într-un film prezentat pe platforma X, Mina Unirea din Slănic Prahova este comparată cu Minele din Moria din celebra trilogie Stăpânul Inelelor, realizată după romanul lui J.R.R. Tolkien.

Postarea a fost făcută pe contul „Tolkien Universe”, unde au fost distribuite imagini cu galeriile de sare din județul Prahova.

„Salina Slănic din România este cel mai apropiat lucru de Minele din Moria de pe Pământ.”, a fost descrierea cu trimitere la „Stăpânul Inelelor”.

Elon Musk a preluat postarea și a adăugat un comentariu scurt, dar care a adunat imediat mii de aprecieri.

„Wow!”, a fost comentariul miliardarului.

Salina Slănic (Mina Unirea), situată la aproximativ 100 de kilometri de București. Are 14 camere trapezoidale masive care ating înălțimi de până la 54 de metri.

Salina Slănic este recunoscută pentru microclimatul său constant și sănătos, fiind utilizată atât ca obiectiv turistic, cât și ca sanatoriu. Geologii confirmă că structura de la Slănic Prahova este una dintre puținele din lume care permite o astfel de arhitectură industrială grandioasă semănând oarecum cu celebrele mine imaginate de Tolkien.

VIDEO: @tolkienzone /FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: