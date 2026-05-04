Țepele cu cazări pe litoral revin în actualitate. Apartamente de închiriat în Costinești, promovate cu imagini din Grecia

Odată cu apropierea sezonului estival, escrocii au revenit în forță pe grupurile de vacanțe de pe rețelele sociale. Deși metoda nu este nouă, numeroși turiști aflați în căutare de cazare avantajoasă continuă să cadă victime.

Potrivit publicației Replica Online, țepele cu cazări pe litoral sunt, iată, de actualitate.

Schema clasică: recomandări false și imagini furate

Astfel, pe un grup de Facebook dedicat stațiunii Costinești au apărut, deja, anunțuri …suspecte. Tot felul de „proprietari” oferă spre închiriere apartamente la prețuri tentante, doar că recomandările sunt false, iar imaginile, furate de la cazări din Grecia.

Cel care a descoperit înșelătoria este un turist care era interesat de o ofertă de aproximativ 300 de lei pe noapte. El a făcut o verificare atentă și a văzut că imaginile spectaculoase ale apartamentului proveneau, de fapt, de la o vilă din Grecia.

Fenomenul așa-numitelor „cazări fantomă” s-a răspândit pe aproape toate rețelele sociale. Escrocii folosesc o rețetă simplă: postează fotografii cât mai atractive, indică o locație aparent reală pe hartă și comunică extrem de amabil, prin mesaje, pentru a câștiga încrederea clienților. Scopul urmărit este obținerea rapidă a unui avans, după care „proprietarul” dispare fără urmă.

De cele mai multe ori, totul începe cu o recomandare aparent legitimă. Anunțul este publicat de pe un cont care pare cât se poat de real. Persoana de contact se prezintă, de multe ori, sub numele de „Dragoș Damian” și susține că oferă garsoniere sau apartamente în regim hotelier la prețuri atractive, de 300 de lei pe noapte. Dar, când i se solicită detalii clare despre locație, evită răspunsurile sau oferă explicații vagi.

„Nu vă supărați, dar ce denumire poate avea o garsonieră? Nume? Nu avem”, spune „proprietarul”.

Când a primit poze pe WhatsApp cu apartamentul scos la închiriere în regim hotelier, turistul interesat a făcut o verificare și a descoperit că proveneau, de fapt, de la complexul „Dunes Luxury Apartments”, din Grecia. Mai mult, locația indicată pe Google Maps corespundea unei proprietăți reale din Costinești, dar fără vreo legătură cu oferta prezentată în anunț. Practic, era folosită doar pentru a crea aparența de legitimitate.

Ce să faci pentru a nu cădea în capcană

Pentru a evita astfel de situații, turiștii ar trebui să fie extrem de atenți la câteva semne.

În primul rând, refuzul de a furniza numele oficial al unității sau certificatul de clasificare ridică un mare semn de întrebare. Apoi, atenție la acele fotografii care par prea bune pentru a fi reale și nu pot fi găsite pe site-uri oficiale! Nu în ultimul rând, solicitarea unui avans prin transfer rapid către persoane fizice, fără contract sau documente justificative, este de evitat.

Recomandarea este ca orice ofertă găsită pe rețelele sociale să fie verificată din mai multe surse.

De asemenea, ori de câte ori sesizați cazuri suspecte, raportați administratorilor grupurilor și autorităților competente!

