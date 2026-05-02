Radu Oprea spune cum s-au risipit 200 de milioane de euro din PNRR: „Nu înțeleg de ce vă trageți singuri un glonț în picior”

Radu Oprea, fostul secretar general al Guvernului, spune cum s-au risipit cele 200 de milioane de euro din PNRR. Într-o postare pe Facebook, el acuză că banii au fost pierduți în urma unor stângăcii și declarații ale premierului Ilie Bolojan.

Fostul secretar general al Guvernului a făcut referire loa postarea lui Dragoș Pîslaru legată de banii recuperați din cererea de plată, care reprezintă restanța jalonului AMEPIP.

„Cum am pierdut 200 de milioane de euro din PNRR. Citesc o postare «triumfalistă», a lui Dragoș Pîslaru, despre cum am recuperat 132 milioane de euro din cererea de plată 3, restanța jalonului AMEPIP. Vă aduc aminte că valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro și avea două componente: numirea președintelui și vicepreședintilor urmare procedurii de selecție și operaționalizarea AMEPIP. Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu legea, transparent, organizată profesionist de către colegii din SGG, în timpul mandatului meu. Astăzi AMEPIP are o conducere pe patru ani. Pentru a fi clar și explicit, în această procedură de selecție am interzis colegilor din comisie să interacționeze cu mine și cu oricare altă persoană din instituție sau din afara ei. De aceea, nu au apărut discuții ulterioare și Comisia a apreciat această parte a jalonului ca îndeplinită”, spune Radu Oprea, pe Facebook.

„Aceste declarații și alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro”

El a continuat să menționeze că nu pot fi oferite detalii legate de negocierile de la Bruxelles vizavi de închiderea jalonului și încasarea celor 330 de milioane. Radu Oprea a precizat că nu au fost solicitate elemente de mandat de la SGG.

„Delegația a fost compusă din viceprim-ministru Oana Gheorghiu, ministrul Dragoș Pîslaru și președinta AMEPIP Anișoara Ulcelușe. Nu s-au cerut la SGG elemente de mandat pentru aceste negocieri, iar colegii care au reprezentat România până la apariția noului cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru au fost dați la o parte. Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitări Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru! Dar dacă vă întrebați de ce am ajuns aici, trebuie să vă povestesc ce mi-a spus un înalt reprezentant al Comisiei când discutam bilateral despre operaționalizarea AMEPIP la începuturile guvernului Bolojan. Trebuie să vă aduc aminte și de declarațiile la TV ale premierului care spunea că AMEPIP este nefuncțională. Iar înalul reprezentant mi-a spus: „nu înțeleg de ce vă trageți singuri un glonț în picior, ne-ați trimis numerose dovezi că AMEPIP este operațional, iar apoi vin aceste declarații de la cel mai înalt nivel care spun că nu este. Noi pe cine să credem?” Aceste declarații și alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro”, a continuat fostul secretar general al Guvernului.

