Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier

Liderul Peter Magyar anunță o amplă celebrare publică în Budapesta, în ziua în care urmează să fie votat ca prim-ministru, un moment prezentat drept „începutul unei noi ere politice” în Ungaria.

Ungaria se pregătește pentru un moment politic cu încărcătură simbolică majoră. Peter Magyar, liderul Partidul Tisza și premier desemnat după victoria electorală din 12 aprilie, a anunțat organizarea unei ample manifestații publice la Budapesta, eveniment pe care îl descrie drept o celebrare a „schimbării regimului” lui Viktor Orban, scrie G4Media.com.

Noul lider politic sugerează că instalarea sa la conducerea guvernului maghiar este prezentată nu doar ca o alternanță democratică la putere, ci ca începutul unei transformări profunde a scenei politice maghiare.

Budapesta devine scena unei zile cu miză istorică

Festivitățile vor avea loc în Kossuth Square și pe faleza Dunării, în fața Parlamentului maghiar, chiar în ziua în care noua legislatură a Adunării Naționale își începe mandatul, iar parlamentarii vor vota învestirea noului prim-ministru.

„Sesiunea inaugurală a Adunării Naționale de după schimbarea regimului” va începe la ora 10:00 și va putea fi urmărită în direct pe ecrane, a declarat Peter Magyar.

Potrivit programului anunțat, votul de învestitură, ceremonia de depunere a jurământului și discursul noului șef al Executivului vor avea loc la ora 15:00, moment care va marca oficial instalarea noii puteri la Budapesta.

Ulterior, de la ora 16:00, evenimentele se vor muta din nou în piața din fața Parlamentului, unde va continua ceea ce Magyar a numit „sărbătoarea publică a schimbării regimului”, cu o paradă militară și ceremonia de arborare a drapelului național.

