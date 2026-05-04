Prima pagină » Știri externe » Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier

Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier

Mihai Tănase
Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
Peter Magyar - Foto: Facebook/Peter Magyar

Liderul Peter Magyar anunță o amplă celebrare publică în Budapesta, în ziua în care urmează să fie votat ca prim-ministru, un moment prezentat drept „începutul unei noi ere politice” în Ungaria.

Ungaria se pregătește pentru un moment politic cu încărcătură simbolică majoră. Peter Magyar, liderul Partidul Tisza și premier desemnat după victoria electorală din 12 aprilie, a anunțat organizarea unei ample manifestații publice la Budapesta, eveniment pe care îl descrie drept o celebrare a „schimbării regimului” lui Viktor Orban, scrie G4Media.com.

Peter Magyar - Foto: Facebook/Peter Magyar

Peter Magyar – Foto: Facebook/Peter Magyar

Noul lider politic sugerează că instalarea sa la conducerea guvernului maghiar este prezentată nu doar ca o alternanță democratică la putere, ci ca începutul unei transformări profunde a scenei politice maghiare.

Budapesta devine scena unei zile cu miză istorică

Festivitățile vor avea loc în Kossuth Square și pe faleza Dunării, în fața Parlamentului maghiar, chiar în ziua în care noua legislatură a Adunării Naționale își începe mandatul, iar parlamentarii vor vota învestirea noului prim-ministru.

„Sesiunea inaugurală a Adunării Naționale de după schimbarea regimului” va începe la ora 10:00 și va putea fi urmărită în direct pe ecrane, a declarat Peter Magyar.

Peter Magyar - Foto: Facebook/Peter Magyar

Peter Magyar – Foto: Facebook/Peter Magyar

Potrivit programului anunțat, votul de învestitură, ceremonia de depunere a jurământului și discursul noului șef al Executivului vor avea loc la ora 15:00, moment care va marca oficial instalarea noii puteri la Budapesta.

Ulterior, de la ora 16:00, evenimentele se vor muta din nou în piața din fața Parlamentului, unde va continua ceea ce Magyar a numit „sărbătoarea publică a schimbării regimului”, cu o paradă militară și ceremonia de arborare a drapelului național.

Recomandarea autorului

Decizie controversată în Ungaria. Val de reacții la Budapesta, după ce Péter Magyar și-a numit cumnatul pentru funcția de ministru al Justiției

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
10:00
Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
ALERTĂ Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
09:43
Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
VIDEO Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
09:16
Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
CONTROVERSĂ Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
08:29
Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
FLASH NEWS Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
08:10
Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
ULTIMA ORĂ Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
08:00
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Misterul unui Audi cu Check Engine aprins: dealerul nu găsește problema reală, dar un mecanic independent vine cu o soluție
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Universul s-ar putea sfârși mai devreme decât s-a crezut, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe