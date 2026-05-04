Bărbat din Cluj, prins cu bradul în mașină, în minivacanța de 1 Mai. Ce i-au făcut polițiștii care l-au tras pe dreapta

Un bărbat din Cluj a fost prins transportând cu duba peste jumătate de tonă de cetină de brad. El nu avea niciun fel de documente legale privind proveniența brazilor.

S-a întâmplat totul în minivacanța de 1 Mai, scrie Ziua de Cluj.

Oprit lângă Huedin

La data de 3 mai, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 47 de ani în timp ce conducea o autoutilitară pe direcția Călățele – Huedin, transportând 630 de kilograme de cetină de brad.

În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deținea documente de proveniență sau de transport pentru materialul lemnos, încălcând astfel legislația în vigoare. Ca urmare, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2.000 de lei.

Totodată, oamenii legii au dispus confiscarea întregii cantități de cetină transportate ilegal.

Reprezentanții IPJ Cluj anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță pentru cetățeni.

