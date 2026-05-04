Avionul premierului spaniol, forțat să aterizeze de urgență în Turcia, înaintea summitului european de la Erevan, la care participă și Nicușor Dan

Mihai Tănase
Avionul premierului spaniol Pedro Sánchez a avut parte de un incident tehnic în drum spre summitul Comunității Politice Europene din Yerevan, reuniune participă și președintele Nicușor Dan. Aeronava, care îl transporta pe liderul de la Madrid a fost nevoită să aterizeze de urgență la Ankara. 

Premierul Spaniei a trecut prin momente de tensiune chiar înaintea unuia dintre cele mai importante summituri europene ale anului. Aeronava care îl transporta spre Armenia a fost obligată să aterizeze duminică seară la Ankara, după apariția unui incident tehnic semnalat în timpul zborului, scrie France24.

„Delegaţia spaniolă va petrece noaptea la Ankara înainte de a-şi relua călătoria spre Armenia mâine”, au transmis serviciile premierului spaniol.

Autoritățile de la Madrid nu au oferit, deocamdată, detalii despre natura exactă a defecțiunii tehnice care a dus la schimbarea de traseu și la aterizarea neprogramată din capitala Turciei.

Summit crucial pentru liderii Europei

Pedro Sanchez urma să ajungă la Erevan pentru a participa la cea de-a opta ediție a Summitului Comunității Politice Europene, format diplomatic care reunește, de două ori pe an, lideri din aproape toate statele continentului, fie că sunt sau nu membre ale Uniunea Europeană. Din acest cadru sunt excluse doar Rusia și Belarus.

Reuniunea are loc într-un context regional complicat, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni economice și preocupări tot mai mari privind securitatea energetică a Europei.

La summit participă și președintele Nicușor Dan, care va lua parte, împreună cu președinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, platformă diplomatică lansată în 2024 de România și Franța pentru consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului.

„Mâine voi organiza o discuţie informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”, a scris duminică Nicușor Dan, președintele României, pe Facebook.

