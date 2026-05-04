Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel

Rețeaua rusească de boți „Matrioșka” a lansat o nouă campanie de dezinformare pe fondul unei dispute dintre Ucraina și Israel privind transporturile de cereale. Potrivit Antibot4Navalny, campania de dezinformare a început din data de 29 aprilie 2026.

Videoclipurile trucate folosesc siglele unor instituții media occidentale și nu numai. Sunt folosite și siglele unor grupuri de experți, iar diverse știri alarmante sunt răspândite în mediul online, notează The Insider.

Cum funcționează „Matrioșka”

Cercetătorii de la Antibot4Navalny folosesc numele „Matrioșka” pentru a descrie o operațiune rusească ce distribuie în masă informații false printr-o infrastructură coordonată de boți, troli și platforme anonime.

Scopul „Matrioșka” este acela de a crea valuri artificiale de informații și de a manipula percepția publică asupra evenimentelor atât din interiorul Rusiei, cât și din străinătate.

Aceeași rețea de boți a dezinformat și în cazul „Ucraina vs. Ungaria lui Viktor Orban”. (mai multe informații AICI

Operațiunea include mai multe componente de bază.

este crearea numeroaselor conturi de boți desemnate ca utilizatori reali, inițiative de cercetare și instituții media regionale independente. Aceste conturi generează zeci – uneori sute – de postări zilnic, imitând limba, tonul și contextul local.

A doua componentă implică diseminarea coordonată a unor știri false pe mai multe platforme, cum ar fi X (Twitter), Telegram, Bluesky și grupuri de chat închise.

Boții folosesc sigle ale instituțiilor media occidentale sau ale organizațiilor pentru drepturile omului pentru a face postările lor să pară credibile.

„Escrocii ucraineni au furat 1,5 miliarde de dolari de la cetățenii israelieni în 2025”

Un videoclip care poartă sigla Institutului pentru Studiul Războiului susține că, din 2022, Kievul „a vândut pe piața neagră arme în valoare de 60 de miliarde de dolari primite ca ajutor de la partenerii săi strategici”.

Armele ar fi „ajuns în mâinile unor grupări armate din întreaga lume, inclusiv Hamas și cartelurile de droguri columbiene”.

Videoclipul include declarații trucate. Sunt atribuite politologului Brenda Shaffer, expertă în energie la Atlantic Council: „Aceste arme sunt găsite chiar și în favelele braziliene”.

Un videoclip care folosește sigla Al Jazeera atribuie în mod fals o declarație lui Ahmed Al-Sheikh, fostul redactor-șef al publicației.

Citatul trucat spune: „Disputa privind cerealele pălește în comparație cu faptul că escrocii ucraineni au furat 1,5 miliarde de dolari de la cetățenii israelieni în 2025”.

Videoclipul susține, de asemenea, că poliția israeliană a descoperit cel puțin 15.000 de cazuri de fraudă legate direct de băncile ucrainene.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, în „atenția” rețelei „Matrioșka”

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, este prezentat în mod fals acuzând Israelul că furnizează generatoare defecte.

Într-un videoclip cu sigla United24 , Vitali Klitschko este „citat”: „Doar unul din 10 generatoare era în stare de funcționare – doar 10%. Ucraina, ca întotdeauna, s-a descurcat singură”.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, este prezentat în mod fals când afirmă că plângerile Ucrainei cu privire la Israel agravează antisemitismul în Germania.

Un videoclip care poartă sigla postului public de televiziune Deutsche Welle (DW) susține că refugiații ucraineni „afișează deja niveluri extrem de ridicate de antisemitism” și că declarațiile lui Zelenski „le dau, practic, undă verde”.

Se mai precizează că, numai în 2026, peste 4.000 de evrei au fost atacați de refugiați ucraineni în Germania.

Activiștii ucraineni, acuzați pe nedrept că au atacat brutării și cofetării evreiești

Activiștii ucraineni sunt acuzați pe nedrept că au atacat brutării și cofetării evreiești de pe Rue des Rosiers din Paris.

Un videoclip cu sigla AFP susține că atacatorii au spart geamuri și au distrus echipamente și bunuri.

Aceștia ar fi declarat: „I-am lipsit pe evrei de pâine, așa cum Israelul lipsiește Ucraina de pâine".

Videoclipul susține că poliția a arestat patru persoane și că cel puțin 12 au fost implicate în atacuri.

Pelerinii israelieni nu ar mai avea acces în orașul Uman

Autoritățile ucrainene sunt prezentate în mod fals ca plănuind să restricționeze accesul pelerinilor israelieni la Uman, un oraș din centrul Ucrainei.

Un videoclip cu sigla Euronews susține că surse apropiate biroului prezidențial au declarat că oficialii plănuiau o interdicție pentru pelerinii israelieni care urmează să viziteze Uman în septembrie 2026.

The Insider a obținut linkuri către tweet-urile și postările originale furnizate de Antibot4Navalny. Conturile care răspândesc narațiunile de dezinformare aparțin rețelei Matryoshka. The Insider nu a publicat aceste linkuri pentru a evita răspândirea ulterioară a dezinformării.

Acuzațiile lui Zelenski

Pe 28 aprilie 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Israelul că primește nave care transportă cereale furate de Rusia din teritoriile ucrainene ocupate.

Kievul a transmis că nava rusească Abinska intrat în portul Haifa la începutul lunii aprilie, transportând grâu din teritoriile ocupate.

Ucraina a avertizat autoritățile israeliene.

Navei i s-a permis să descarce cerealele și să părăsească Haifa la mijlocul lunii aprilie.

Pe 29 aprilie, nava Panormitis, care arbora pavilion panamez, a ajuns în apele din apropierea Haifei, transportând peste 6.200 de tone de grâu și 19.000 de tone de orz.

Procurorul general ucrainean, Ruslan Kravchenko, a declarat că aceste cereale au fost încărcate parțial în regiunile ocupate de Rusia din Ucraina.

Kievul a cerut ca Israelul să confiște nava, să preleveze mostre de cereale și să interogheze membrii echipajului.

Zelenski a scris pe X: „În orice țară normală, achiziționarea de bunuri furate este un act care implică răspundere juridică. Acest lucru se aplică, în special, cerealelor furate de Rusia… Aceasta nu este – și nu poate fi – o afacere legitimă”.

Președintele Ucrainei a amenințat cu sancțiuni împotriva celor care încearcă să profite de pe urma transportului de cereale furate.

Israelul acuză Ucraina de „diplomație Twitter”

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a acuzat Ucraina de ceea ce a numit „diplomație Twitter”.

Acesta a declarat că Kievul nu a furnizat suficiente dovezi pentru a-și susține afirmația că cerealele au fost furate. Mai mult, cererea legală relevantă de confiscare a navei a fost depusă abia în seara zilei de 29 aprilie.

Un oficial israelian, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat pentru CNN că Israelul nu poate confisca transportul fără un proces echitabil.

Oficialul a spus că există un „protocol de asistență juridică reciprocă stabilit”, conform căruia procurorul general al Ucrainei ar trebui să depună o cerere de asistență juridică, să furnizeze dovezi și să se coordoneze cu poliția israeliană pentru a opri nava.

O anchetă a publicației israeliene Haaretz a evidențiat că cel puțin patru transporturi de cereale ilegale au ajuns în Israel în 2026.

Conform raportului, astfel de transporturi au continuat din 2023, numărul total depășind 30.

Kievul estimează că, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, Rusia a furat cel puțin 15 milioane de tone de cereale ucrainene, mai notează The Insider.

