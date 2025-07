ANAF verifică în premieră EXPORTURILE de PROFITURI. Aproape 3000 de societăţi comerciale „luate la bani mărunți”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă joi că a demarat, în premieră, procedura verificării potenţialelor exporturi de profituri, fiind solicitate date de la un număr de 2.768 societăţi comerciale înregistrate în România. Oficialii precizează că nu este un control, ci doar colectarea de date care nu au fost disponibile anterior şi care nu vor duce la obligaţii suplimentare de plată.

Potrivit documentului citat, demersul are ca obiectiv asigurarea unui tratament fiscal transparent şi echitabil pentru toţi contribuabilii.

Instituţia precizează că solicitările transmise prin intermediul SPV se bazează pe dispoziţiile generale prevăzute de art. 58 alin. (1) şi art. 64 din Codul de procedură fiscală, care permit autorităţii fiscale să solicite informaţii în scopul determinării stării de fapt fiscale. Aceste activităţi sunt complementare procesului de adaptare la cerinţele de raportare (precum SAF-T) şi vizează completarea şi detalierea acestor date.

Conform lui Nica, manieră voluntară şi deschisă ”este mai puţin intruzivă, fără perturbarea activităţilor curente”.

ANAF precizează că informaţiile disponibile la acest moment, în urma altor tipuri de raportări realizate de contribuabili la ANAF, sunt incomplete faţă de obiectul prezentei analize, prima de acest tip realizată în România.

ANAF explică faptul că procedura nu reprezintă un control fiscal şi nu generează obligaţii fiscale suplimentare pentru contribuabili.

”Acestora li se solicită, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, completarea online a unor declaraţii în format standardizat şi urmăreşte validarea şi alinierea informaţiilor globale existente în bazele de date ANAF (ex: bilanţuri contabile, declaraţii fiscale, fişiere SAF-T) cu structuri standardizate şi analizabile automat. Concret, contribuabililor li se solicită declararea cheltuielilor realizate în perioada 2020 – 2024 sub o formă defalcată, care nu rezultă din alte declaraţii anterioare depuse la ANAF (ex: cheltuieli cu serviciile de marketing, cu serviciile de management, de vânzări, consultanţă, know-how, etc.)”, se mai arată în comunicatul de presă.